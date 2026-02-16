17 февраля в 8-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бурирам Юнайтед» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 15:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бурирам Юнайтед — Шанхай Шеньхуа с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Бурирам Юнайтед»

Турнирное положение: «Громовые замки» проводят вполне продуктивный сезон.  Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Азиатской Лиги чемпионов.

При этом «Бурирам Юнайтед» набрал 11 очков в 7 матчах.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Громовые замки» одолели «Патум Юнайтед» (3:1).

До того команда нанесла поражение «Чэнду Рончен» (1:0).  Да и поединок с «Себу» завершился уверенным успехом (6:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории.  В этих поединках «Бурирам Юнайтед» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Громовые замки» нынче выглядят симпатично.  Команда победила три раза кряду.

Причем «Бурирам Юнайтед» в среднем пропускает гол за матч.  Зато до последнего поединка команда не пропускала 2 матча кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены воспользоваться проблемами соперника.  «Громовые замки» явно поднатореют в плане реализации.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Синие дьяволы» нынче выглядят довольно скромно.  Команда пребывает на скромном 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Шеньхуа» набрал лишь 4 зачетных балла.  При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Синие дьяволы» уступили «Мачиде» (0:2).

До того команда расписала мировую с «Родиной» (1:1).  А вот чуть ранее она сыграла вничью с московским «Динамо» (2:2).

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Синие дьяволы» нынче угодили в кризис.  Команда не побеждает уже 2 с половиной месяца.

При этом «Шанхай Шеньхуа» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Команда Леонида Слуцкого уже лишена турнирной мотивации.  А вот хлопнуть дверями на прощание китайцы вполне способны.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  Команда Слуцкого постарается завершить турнир на мажорной ноте.

Статистика для ставок

  • «Синие дьяволы» не побеждают уже 2 с половиной месяца
  • «Бурирам Юнайтед» победил 3 раза подряд
  • «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бурирам Юнайтед» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38.  Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.48 и 2.66.

Прогноз: «Бурирам Юнайтед» способен прибавить во всех компонентах, и явно будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то вернуться на победный путь.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.66