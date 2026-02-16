17 февраля в 8-м туре основного раунда Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бурирам Юнайтед» и «Шанхай Шеньхуа». Начало игры — в 15:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Бурирам Юнайтед — Шанхай Шеньхуа с коэффициентом для ставки за 2.20.
«Бурирам Юнайтед»
Турнирное положение: «Громовые замки» проводят вполне продуктивный сезон. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы основного раунда Азиатской Лиги чемпионов.
При этом «Бурирам Юнайтед» набрал 11 очков в 7 матчах. А вот забивает команда в среднем гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Громовые замки» одолели «Патум Юнайтед» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Чэнду Рончен» (1:0). Да и поединок с «Себу» завершился уверенным успехом (6:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Бурирам Юнайтед» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Громовые замки» нынче выглядят симпатично. Команда победила три раза кряду.
Причем «Бурирам Юнайтед» в среднем пропускает гол за матч. Зато до последнего поединка команда не пропускала 2 матча кряду.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены воспользоваться проблемами соперника. «Громовые замки» явно поднатореют в плане реализации.
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Синие дьяволы» нынче выглядят довольно скромно. Команда пребывает на скромном 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Шанхай Шеньхуа» набрал лишь 4 зачетных балла. При этом команда в среднем забивает реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Синие дьяволы» уступили «Мачиде» (0:2).
До того команда расписала мировую с «Родиной» (1:1). А вот чуть ранее она сыграла вничью с московским «Динамо» (2:2).
При этом «Шанхай Шеньхуа» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Синие дьяволы» нынче угодили в кризис. Команда не побеждает уже 2 с половиной месяца.
При этом «Шанхай Шеньхуа» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и проблемы с реализацией никуда не запропастились.
Команда Леонида Слуцкого уже лишена турнирной мотивации. А вот хлопнуть дверями на прощание китайцы вполне способны.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда Слуцкого постарается завершить турнир на мажорной ноте.
Статистика для ставок
- «Синие дьяволы» не побеждают уже 2 с половиной месяца
- «Бурирам Юнайтед» победил 3 раза подряд
- «Шанхай Шеньхуа» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Бурирам Юнайтед» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.48 и 2.66.
Прогноз: «Бурирам Юнайтед» способен прибавить во всех компонентах, и явно будет активно атаковать.
Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, к тому же мотивированы наконец-то вернуться на победный путь.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 3.66