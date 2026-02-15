прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.05

16 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Маклсфилд» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Маклсфилд — Брентфорд с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Маклсфилд»

Турнирное положение: «Шелковые» выступают в шестом английском дивизионе. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Маклсфилд» на один пункт оторвался от 8 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шелковые» одолели «Лимингтон» (3:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда учинила разгром «Каддерминстеру» (5:1). Да и поединок с «Бедфордом» принес ей натужный успех (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Маклсфилд» забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шелковые» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила трижды кряду.

Причем «Маклсфилд» традиционно сложно противостоит «Брентфорду». В четырех очных поединках команда по 2 раза победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены дать бой полпреду элиты. Команда явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «Пчелы» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Брентфорд» на 4 очка отстает от первой пятерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» не уступили «Арсеналу» (1:1).

До того команда переиграла «Ньюкасл» (3:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Астон Виллу».

При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчелы» в последнее время смотрятся симпатично. Команда не уступила в 3 своих последних поединках.

При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот Игор Тиаго наколотил уже 17 мячей в чемпионате.

Команда не обыгрывает «Маклсфилд» уже больше 17 лет. В нынешней диспозиции «пчелы» выглядят куда монолитнее скромного оппонента.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Наверняка свое веское слово скажет забивной Игор Тиаго.

Статистика для ставок

«Пчелы» не проигрывают 3 матча кряду

«Маклсфилд» победил в 3 своих последних поединках

«Брентфорд» в среднем забивает чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 11.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.42 и 2.71.

Прогноз: «Пчелы» мотивированы пройти как можно дальше в Кубке Англии, и явно будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и «Маклсфилду» палец в рот не клади.

2.05 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Маклсфилд» — «Брентфорд» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в следующий круг пройдет представитель шестого дивизиона.

6.00 Проход «Маклсфилда» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 6.00 на матч «Маклсфилд» — «Брентфорд» принесёт чистый выигрыш 5000₽, общая выплата — 6000₽

Ставка: Проход «Маклсфилда» за 6.00