16 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Маклсфилд» и «Брентфорд». Начало игры — в 22:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Маклсфилд — Брентфорд с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Маклсфилд»
Турнирное положение: «Шелковые» выступают в шестом английском дивизионе. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Маклсфилд» на один пункт оторвался от 8 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Шелковые» одолели «Лимингтон» (3:1).
До того команда учинила разгром «Каддерминстеру» (5:1). Да и поединок с «Бедфордом» принес ей натужный успех (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Маклсфилд» забил 17 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шелковые» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда победила трижды кряду.
Причем «Маклсфилд» традиционно сложно противостоит «Брентфорду». В четырех очных поединках команда по 2 раза победила и уступила.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены дать бой полпреду элиты. Команда явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчелы» бьются за выход в еврокубки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Брентфорд» на 4 очка отстает от первой пятерки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Пчелы» не уступили «Арсеналу» (1:1).
До того команда переиграла «Ньюкасл» (3:2). А вот чуть ранее она с минимальным счетом одолела «Астон Виллу».
При этом «Брентфорд» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Пчелы» в последнее время смотрятся симпатично. Команда не уступила в 3 своих последних поединках.
При этом «Брентфорд» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот Игор Тиаго наколотил уже 17 мячей в чемпионате.
Команда не обыгрывает «Маклсфилд» уже больше 17 лет. В нынешней диспозиции «пчелы» выглядят куда монолитнее скромного оппонента.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Наверняка свое веское слово скажет забивной Игор Тиаго.
Статистика для ставок
- «Пчелы» не проигрывают 3 матча кряду
- «Маклсфилд» победил в 3 своих последних поединках
- «Брентфорд» в среднем забивает чаще одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. Ничья оценена в 6.33, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.42 и 2.71.
Прогноз: «Пчелы» мотивированы пройти как можно дальше в Кубке Англии, и явно будут активно атаковать.
Номинальные гости имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и «Маклсфилду» палец в рот не клади.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в следующий круг пройдет представитель шестого дивизиона.
Ставка: Проход «Маклсфилда» за 6.00