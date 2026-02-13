На «Велодроме» будет голепад!

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.50

14 февраля в 22-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Страсбург». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Марсель — Страсбург с коэффициентом для ставки за 2.50.

«Марсель»

Турнирное положение: «Олимпийцы» бьются за попадание в Лигу чемпионов. Команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Марсель» на 3 очка отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Олимпийцы» были уничтожены ПСЖ (0:5).

До того команда уверенно переиграла «Ренн» (3:0). А вот поединок с «Парижем» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Марсель» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Олимпийцы» нынче выглядят бледновато. Плюс после парижской коллизии отправлен в отставку Роберто Де Дзерби.

Причем «Марсель» традиционно сложно противостоит «Страсбургу». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Олимпийцы» мотивированы реабилитироваться за последнюю неудачу, плюс явно скажет свое веское слово лучший бомбардир лиги Мейсон Гринвуд.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Гонщики» ходят в середняках лиги. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Страсбург» на один балл отстает от искомой шестой позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гонщики» уступили «Гавру» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Монако» (3:1). А вот чуть ранее она была бита мощным ПСЖ (1:2).

При этом «Страсбург» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эммануэль Эмега — травмирован. Исмаэль Дукуре — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Гонщики» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

При этом «Страсбург» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и без кадровых пробоин обойтись не удается.

Продуктивный сезон выдает Хоакин Паничелли. На счету форварда значится уже 11 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Гонщики» явно намерены найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Олимпийцы» в среднем забивают 2 мяча за матч

«Гонщики» уже полтора года не обыгрывают «Марсель»

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Марсель» мотивирован подтянуться к лидерам, и явно активно полетит в атаку.

Номинальные хозяева способны еще прибавить в плане реализации, да и «Страсбург» не намерен лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 4.20