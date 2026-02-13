14 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Сельта». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эспаньол — Сельта с коэффициентом для ставки за 3.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» борются за попадание в еврокубки.  Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Эспаньол» на один пункт оторвался от 7 позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Попугаи» уступили «Вильярреалу» (1:4).

До того команда была бита «Алавесом» (1:2).  Да и поединок с «Валенсией» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью.  В этих поединках «Эспаньол» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Попугаи» нынче угодили в кризис.  Команда уступила в четырех матчах кряду.

Причем «Эспаньол» традиционно удачно противостоит «Сельте».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Попугаи» одолели «кельтов» в 3 последних очных встречах.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» нынешний сезон проводят довольно продуктивно.  Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Сельта» лишь на один балл отстает от топ-6.  При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Кельты» уступили «Осасуне» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Хетафе» (0:0).  А вот чуть ранее она расписала мировую с «Црвеной Звездой» (1:1).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла одну победу.  Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» нынче не преуспевают в плане результатов.  Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом «Сельта» в среднем пропускает фактически гол за матч.  А вот «попугаев» команда не обыгрывает уже без малого 3 года.

«Кельты» твердо намерены подняться в зону еврокубков.  Да и кадровый ресурс для этого у команды вполне достаточный.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно.  «Кельты» постараются поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

  • «Сельта» не побеждала в 4 своих последних поединках
  • «Эспаньол» уступил в 4 последних матчах
  • «Попугаи» одолели «кельтов» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45.  Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.

Прогноз: «Кельты» мотивированы запрыгнуть в первую шестерку, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «попугаи» нынче находятся в кризисе.

Ставка: Победа «Сельты» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20