прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.00

14 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Сельта». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эспаньол — Сельта с коэффициентом для ставки за 3.00.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Эспаньол» на один пункт оторвался от 7 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Вильярреалу» (1:4).

До того команда была бита «Алавесом» (1:2). Да и поединок с «Валенсией» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Эспаньол» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Попугаи» нынче угодили в кризис. Команда уступила в четырех матчах кряду.

Причем «Эспаньол» традиционно удачно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Попугаи» одолели «кельтов» в 3 последних очных встречах.

«Сельта»

Турнирное положение: «Кельты» нынешний сезон проводят довольно продуктивно. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Сельта» лишь на один балл отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Осасуне» (1:2).

До того команда не сумела одолеть «Хетафе» (0:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Црвеной Звездой» (1:1).

При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кельты» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом «Сельта» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот «попугаев» команда не обыгрывает уже без малого 3 года.

«Кельты» твердо намерены подняться в зону еврокубков. Да и кадровый ресурс для этого у команды вполне достаточный.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Кельты» постараются поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Сельта» не побеждала в 4 своих последних поединках

«Эспаньол» уступил в 4 последних матчах

«Попугаи» одолели «кельтов» в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.

Прогноз: «Кельты» мотивированы запрыгнуть в первую шестерку, и явно активно понесутся в атаку.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «попугаи» нынче находятся в кризисе.

3.00 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Эспаньол» — «Сельта» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Сельты» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.20 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Эспаньол» — «Сельта» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20