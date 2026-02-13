14 февраля в 24-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Сельта». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Эспаньол — Сельта с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» борются за попадание в еврокубки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Эспаньол» на один пункт оторвался от 7 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» уступили «Вильярреалу» (1:4).
До того команда была бита «Алавесом» (1:2). Да и поединок с «Валенсией» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Эспаньол» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Попугаи» нынче угодили в кризис. Команда уступила в четырех матчах кряду.
Причем «Эспаньол» традиционно удачно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Попугаи» одолели «кельтов» в 3 последних очных встречах.
«Сельта»
Турнирное положение: «Кельты» нынешний сезон проводят довольно продуктивно. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Сельта» лишь на один балл отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кельты» уступили «Осасуне» (1:2).
До того команда не сумела одолеть «Хетафе» (0:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Црвеной Звездой» (1:1).
При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кельты» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.
При этом «Сельта» в среднем пропускает фактически гол за матч. А вот «попугаев» команда не обыгрывает уже без малого 3 года.
«Кельты» твердо намерены подняться в зону еврокубков. Да и кадровый ресурс для этого у команды вполне достаточный.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Кельты» постараются поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Сельта» не побеждала в 4 своих последних поединках
- «Эспаньол» уступил в 4 последних матчах
- «Попугаи» одолели «кельтов» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.
Прогноз: «Кельты» мотивированы запрыгнуть в первую шестерку, и явно активно понесутся в атаку.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и «попугаи» нынче находятся в кризисе.
Ставка: Победа «Сельты» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20