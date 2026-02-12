прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 2.04

13 февраля в 1/16 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Рексхэм» и «Ипсвич». Начало игры — в 22:45 мск.

«Рексхэм»

Турнирное положение: «Красные драконы» бьются за попадание в стыки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

При этом «Рексхэм» лишь по дополнительным показателям опережает идущий седьмым «Престон». А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные драконы» уступили «Миллуоллу» (0:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Шеффилд Уэнсдей» (1:0). Да и поединок с КПР завершился натужной победой (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Рексхэм» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красные драконы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда до последней коллизии победила дважды кряду.

Причем «Рексхэм» явно намеревается пройти как можно дальше в Кубке Англии. Да и единственный очный поединок с «Ипсвичем» завершился сухим паритетом.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены максимально воспользоваться фактором своего поля. «Красные драконы» уж точно не будут лишь обороняться.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» мечтают о подъеме в АПЛ. Команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Ипсвич» на 4 очка отстает от зоны прямого повышения в классе. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Трактористы» сумели переиграть «Дерби» (2:1).

До того команда не смогла одолеть «Престон» (1:1). А вот чуть ранее она потерпела коллизию от «Шеффилд Юнайтед» (1:3).

При этом «Ипсвич» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Трактористы» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

При этом «Ипсвич» в среднем пропускает гол за матч. Команда вполне способна поднатореть во всех компонентах.

Продуктивный сезон удается Джеку Кларку. Форвард «трактористов» наколотил 12 мячей во втором по силе английском дивизионе.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Трактористы» выглядят мощнее оппонента.

Статистика для ставок

«Красные драконы» до последней коллизии победили дважды кряду

«Ипсвич» не уступил в 2 своих последних матчах

«Трактористы» в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.49, а победа оппонента — в скромные 3.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.78.

Прогноз: «Трактористы» выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости явно способны еще прибавить в плане реализации, к тому же оппонент нынче не особенно стабилен.

2.04 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Рексхэм» — «Ипсвич» позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа «Ипсвича» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.00 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Рексхэм» — «Ипсвич» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00