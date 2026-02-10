11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 22:30 мск.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 26 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.
Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в три очка от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в три пункта от вышестоящего «Лидса».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Лесники» на чужом поле потерпели поражение от того же «Лидса» (1:3).
Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Кристал Пэлас».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» выиграл дважды при трех ничьих и двух поражениях. Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля. Морган Гиббс-Уайт — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами. Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет восемь баллов в активе и практически обречён на вылет из элиты. Команда занимает последнюю, 20-ю позицию (зона вылета) с отставанием в 18 пунктов от безопасной, 17-й строчки, которую как раз и занимает нынешний соперник. Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Волки» на своём поле потерпели поражение от «Челси» (1:3). Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах проиграл «Борнмуту» с результатом 0:2. Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет. Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Вулверхэмптон» проиграл, а в четырех последних матчах ни разу не выиграл. Такая форма сулит гостям невысокие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, а также если учесть лучшие выступления соперника в текущем сезоне. Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами. Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.85, выигрыш «Вулверхэмптона» — в 5.30. ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90. Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. При этом в пяти из девяти последних выездных поединков «Вулвз» не забивали и пропускали. При этом в четырех из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.88. Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьёт, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест». Ставка: только одна команда забьёт за 2.25.
«Вулверхэмптон»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
