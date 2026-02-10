11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 22:30 мск.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 26 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в три очка от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в три пункта от вышестоящего «Лидса».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Лесники» на чужом поле потерпели поражение от того же «Лидса» (1:3).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Кристал Пэлас».