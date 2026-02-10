11 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 22:30 мск.

Василий ПинаевВасилий ПинаевФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 26 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 17-ю позицию с отрывом в три очка от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в три пункта от вышестоящего «Лидса».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Лесники» на чужом поле потерпели поражение от того же «Лидса» (1:3).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с «Кристал Пэлас».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ноттингем Форест» выиграл дважды при трех ничьих и двух поражениях.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Морган Гиббс-Уайт — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с шестью голами.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет восемь баллов в активе и практически обречён на вылет из элиты.

Команда занимает последнюю, 20-ю позицию (зона вылета) с отставанием в 18 пунктов от безопасной, 17-й строчки, которую как раз и занимает нынешний соперник.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Волки» на своём поле потерпели поражение от «Челси» (1:3).

Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах проиграл «Борнмуту» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Вулверхэмптон» проиграл, а в четырех последних матчах ни разу не выиграл.

Такая форма сулит гостям невысокие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, а также если учесть лучшие выступления соперника в текущем сезоне.

Сразу пятеро игроков — лучшие бомбардиры команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

  • в пяти из семи последних матчей «Ноттингем Форест» не выиграл
  • в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» забивали меньше 2,5 голов
  • в трех из четырех последних матчей «Вулверхэмптона» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  Его победа оценивается 1.65.  Ничья — в 3.85, выигрыш «Вулверхэмптона» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала.  При этом в пяти из девяти последних выездных поединков «Вулвз» не забивали и пропускали.

При этом в четырех из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

1.88Хотя бы одна команда не забьётСтавка на матч #1Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 1.88 на матч «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»  принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьёт, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест».

2.25Только одна команда забьётСтавка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.25 на матч «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»  принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: только одна команда забьёт за 2.25.