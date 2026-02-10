прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.80

11 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Чарльтон» и «Сток Сити». Начало игры — в 22:45 мск.

«Чарльтон»

Турнирное положение: «Эддикс» бьются за выживание. Команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Чарльтон» на 4 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Эддикс» не сумели одолеть КПР (0:0).

До того команда нанесла поражение «Лестеру» (2:0). А вот поединок с «Миллуоллом» завершился коллизией (0:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Чарльтон» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Эддикс» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не пропускала в двух своих последних матчах.

Причем «Чарльтон» традиционно неудачно противостоит «Сток Сити». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены отдалиться от зоны вылета. «Эддикс» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Сток Сити»

Турнирное положение: «Гончары» ходят в середняках лиги. Команда пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

Причем «Сток Сити» на 4 очка отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Гончары» не сумели переиграть «Вест Бромвич» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Саутгемптона» (0:2). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Бирмингемом» (1:1).

При этом «Сток Сити» в 5 своих последних поединках добыл лишь 3 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Роберт Боженик, Сэм Галлахер, Дивин Мубама, Джуниор Чамадеу — травмированы.

Состояние команды: «Гончары» нынче выглядят довольно убого. Команда не побеждает уже 5 матчей кряду.

При этом «Сток Сити» в среднем пропускает чуть реже гола за матч. А вот лазарет команды все никак не опустеет.

Команда не забивала в 2 своих последних поединках. Да и вообще, атака «гончаров» явно не преуспевает в плане реализации.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Гончары» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Эддикс» не пропускали в 2 своих последних поединках

«Сток Сити» не побеждает 5 матчей подряд

«Гончары» не забивали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сток Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.66. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Эддикс» мотивированы отдалиться от опасной зоны, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости нынче пребывают в заметном кризисе, к тому же забивают с огромной натугой.

Ставка: Победа «Чарльтона» за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00