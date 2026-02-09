10 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Начало игры — в 22:30 мск.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 29 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.
Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в девять очков от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в 11 пунктов от зоны еврокубков (топ-5).
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Шпоры» на чужом поле потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2).
Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Манчестер Сити».
«Ньюкасл»
Статистика для ставок
Прогноз и ставка
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Тоттенхэм» выиграл дважды, тогда как в АПЛ не выигрывает восемь матчей кряду.
Это говорит о невысоких шансах хозяев на три очка, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть силу их нынешнего соперника, который, правда, и сам выступает не лучшим образом.
Ришарлисон — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с семью голами.
Турнирное положение: «Ньюкасл» после 24-х поединков английской Премьер-лиги имеет 33 балла в активе и, пожалуй, все еще борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в семь пунктов от зоны континентальных турниров (топ-5), а также с отрывом в четыре очка от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной, в рамках полуфинала Кубка английской Лиги «Сороки» на чужом поле потерпели поражение от «Манчестер Сити» (1:3).
Перед этим в предыдущем туре Премьер-лиги коллектив остался без очков, когда снова-таки в чужих стенах разгромно проиграл «Ливерпулю» с результатом 1:4.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ньюкасл» проиграл трижды и ни разу не выиграл.
Такая форма вроде бы сулит гостям невысокие шансы на выигрыш, особенно на чужом поле, тем не менее, проблемы соперника в текущем сезоне все же могут помочь им увезти домой три очка.
Бруно Гимарайнс — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.
Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 3.60, выигрыш «Тоттенхэма» — в 2.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Так было и в трех из четырех последних домашних поединков.
При этом в двух последних матчах гостей было забито больше 3,5 голов.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Тоттенхэма».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.