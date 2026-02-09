10 февраля в 26-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» — «Ньюкасл». Начало игры — в 22:30 мск.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: «Тоттенхэм» после 25-ти туров английской Премьер-лиги имеет 29 баллов в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 14-ю позицию с отрывом в девять очков от зоны понижения в классе (18-20-е места), а также с отставанием в 11 пунктов от зоны еврокубков (топ-5).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 25-го тура национального первенства «Шпоры» на чужом поле потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Перед этим в предыдущем туре английской Премьер-лиги коллектив набрал один балл, когда теперь в домашних стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Манчестер Сити».