прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.08

10 февраля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «Астана». Начало игры — в 16:00 мск.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Спартак» на 8 очков отстает от медальной зоны. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Красно-белые» одолели «Далянь Профешнл» (1:0).

До того команда уверенно переиграла «Пюник» (2:0). А вот несколько ранее она расписала мировую с земляками из «Динамо» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спартак» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» уверенно выглядят в зимних спаррингах. Команда победила в обоих, не пропустив ни одного мяча.

Причем «Спартак» имеет весьма качественный подбор исполнителей во всех линиях. Да и мотивация добыть третью победу кряду огромная.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать агрессивно. «Красно-белые» выглядят предпочтительнее соперника.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» минувший сезон провела неудачно. Команда заняла итоговое 2 место турнирной таблицы.

Причем «Астана» на 2 очка отстала от чемпиона. При этом команда в среднем забивает чаще 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Астана» не смогла одолеть «Ноа» (0:0).

До того команда не сумела переиграть «Кайрат» (1:1). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Актобе» (5:3).

При этом «Астана» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Астана» только начала свою серию спаррингов. Команда пока далека от оптимальных кондиций.

При этом «Астана» в среднем пропускает чаще гола за матч. Тем не менее, команда вполне способна прибавить во всех компонентах.

Астанинцы пока не преуспевают в плане реализации. Плюс команда испытывает явный недостаток в игровой практике.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Астанинцы постараются подловить оппонента на контратаках.

Статистика для ставок

Астанинцы не побеждают 2 матча кряду

«Спартак» победил в обоих своих зимних спаррингах

Москвичи не пропускают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.57 и 2.30.

Прогноз: «Спартак» нынче выглядит монолитнее соперника, и уж точно начнет встречу максимально активно.

«Красно-белые» имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и астанинцам заметно не хватает игровой практики.

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.40