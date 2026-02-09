прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 2.37

10 февраля в 32-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Саутгемптон». Начало игры — в 22:45 мск.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» проводят откровенно блеклый сезон. Команда находится на 21 месте турнирной таблицы.

При этом «Лестер» лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лисы» уступили «Бирмингему» (1:2).

До того команда была бита «Чарльтоном» (0:2). Да и поединок с «Оксфорд Юнайтед» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Лестер» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Джордан Джеймс, Хамза Чудхури — травмированы. Бобби Де Кордова-Рид — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Лисы» нынче выглядят откровенно убого. Команда уступила в трех своих последних матчах.

Причем «Лестер» традиционно удачно противостоит «Саутгемптону». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать свой пораженческий сериал. «Лисы» уж точно будут максимально активны в атаке.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» осели в середняках лиги. Команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Саутгемптон» на 4 балла отстает от зоны стыков. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Святые» одолели «Уотфорд» (1:0).

До того команда уверенно переиграла «Сток Сити» (2:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Портсмутом» (1:1).

При этом «Саутгемптон» в 5 своих последних поединках победил 3 раза. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джей Робинсон — травмирован.

Состояние команды: «Святые» нынче выглядят выгодно. Команда победила 2 раза кряду.

При этом «Саутгемптон» в среднем пропускает чаще гола за матч. Да и в двух своих последних поединках команда оставляла свои владения сухими.

Команда не знает горечи поражений уже 4 матча кряду. Причем в них «святые» пропустили всего один раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Святые» твердо намерены продлить свой успешный ход.

Статистика для ставок

«Лисы» проиграли 3 матча подряд

«Саутгемптон» победил в 2 своих последних поединках

«Святые» не пропускают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 1.96.

Прогноз: «Святые» мотивированы подтянуться к зоне стыков, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости нынче выглядят весьма монолитно, да и «Лестер» нынче угодил в кризис.

Ставка: Победа «Саутгемптона» за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.83