Увезет ли из Берлина путевку в полуфинал «Фрайбург»?

10 февраля в четвертьфинале Кубка Германии по футболу сыграют «Герта» и «Фрайбург». Начало встречи — 22:45 мск.

«Герта»

Турнирное положение: «Герта», как и её соперник, уже прошла три стадии Кубка Германии, в которых обыграла «Пройссен Мюнстер» (1:0), «Эльферсберг» (3:0) и «Кайзерслаутерн» (6:1).

Команда занимает шестую строчку во второй Бундеслиге с отставанием в четыре очка от зоны плей-офф за выход в элиту (третье место) и в пять — от зоны повышения в классе (топ-2).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура национального первенства берлинцы на своей арене сыграли вничью с «Дармштадтом» (2:2).

Перед этим в поединке предыдущего тура этого же дивизиона немецкого чемпионата коллектив также набрал один балл, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Карлсруэ» (2:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, шесть из которых были официальными, а один — товарищеским, «Герта» ни разу не выиграла при пяти ничьих и двух поражениях.

Это говорит о низких шансах хозяев на итоговый успех, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество в классе их нынешнего соперника.

Лука Шулер — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии А с двумя голами.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург», как и его соперник, также прошел три стадии Кубка Германии, в которых обыграл «Лотте» (2:0), «Фортуну» Дюссельдорф (3:1) и «Дармштадт» (2:0).

Команда по итогам 20-ти туров первой Бундеслиги занимает восьмую позицию с отставанием в восемь очков от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в два балла от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 20-го тура первой Бундеслиги клуб на чужом поле потерпел поражение от «Штугарта» с результатом 0:1.

Перед этим в поединке заключительного тура основного этапа Лиги Европы коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в чужих стенах проиграл французскому «Лиллю» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фрайбург» выиграл лишь дважды при одной ничьей и трех поражениях.

Такие выступления вроде бы сулят не лучшие шансы гостям на итоговый успех, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

Винченцо Грифо и Лукас Хёлер — лучшие бомбардиры команды в Кубке Германии текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Герта» сыграла вничью

в трех из четырех последних матчей «Герты» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Фрайбурга» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.45, победа «Герты» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.

При этом в трех из шести последних выездных матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Герты».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75