прогноз на матч Азиатской Лиги чемпионов, ставка за 2.20

9 февраля в 7-м туре основного этапа Азиатской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Насаф» и «Аль-Шорта». Начало игры — в 16:45 мск.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» полностью проваливает Азиатскую Лигу чемпионов. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» не набрал ни одного очка. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Насаф» сумел одолеть тульский «Арсенал» (1:0).

До того команда была разгромлена «Енисеем» (1:6). А вот поединок с «Медзем» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Насаф» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Насаф» нынче не блещет результатами. Команде крайне натужно даются победы.

Причем «Насаф» намерен добыть первые очки на турнире. Вот только пропускает команда в среднем 2 мяча за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Узбеки вполне способны поднатореть в плане реализации.

«Аль-Шорта»

Турнирное положение: «Аль-Шорта» проводит неудачный сезон. Команда ныне пребывает на 11 месте турнирной таблицы основного этапа Азиатской Лиги чемпионов.

Причем «Аль-Шорта» набрал всего 1 очко в 6 турах. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Шорта» переиграла «Аль-Гарраф» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Аль-Наджаф» (2:1). А вот чуть ранее она сумела расправиться с «Нафт Миссаном» (2:1).

При этом «Аль-Шорта» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Шорта» в последних поединках смотрелась выгодно. Команда победила в 3 матчах кряду.

При этом «Аль-Шорта» в среднем пропускает 3 гола за матч. А вот в кадровом плане команда выглядит весьма скромно.

Иракцы забивают реже всех на турнире. Пока что команде удалось настрелять всего лишь 2 мяча в ворота соперников.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда явно намерена зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Насаф» в среднем забивает аккурат гол за матч

«Аль-Шорта» отличилась всего 2 голами в 6 матчах

Иракцы в среднем пропускают 3 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.60.

Прогноз: «Насаф» намерен добыть свою первую победу в турнире, так что наверняка максимально активно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, да и оппонент забивает по большим праздникам.

Ставка: Победа «Насафа» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20