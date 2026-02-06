7 февраля в 23-м туре испанской Ла Лиги сыграют «Райо Вальекано» и «Овьедо». Начало встречи — в 16:00 мск.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 22-х туров испанской Ла Лиги имеет 22 балла в активе и находится в нижней части таблицы.

Команда занимает 18-ю позицию, что в зоне вылета (18-20-я строчки), с отставанием в один пункт от безопасного 17-го места, а также с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Реал» (1:2).

Перед этим в предыдущем туре испанского чемпионата мадридский коллектив также остался без баллов, когда теперь в домашних стенах проиграл «Осасуне» с результатом 1:3.

Не сыграют: травмированы — Чаваррия и Мендес, дисквалифицирован — Сисс.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Райо Вальекано» только проигрывала.

Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с семью голами.

«Овьедо»

Турнирное положение: «Овьедо» после 22-х поединков испанской Ла Лиги имеет 16 баллов в активе и выглядит главным претендентом на вылет.

Команда занимает последнее, 20-е место в зоне понижения в классе (18-20-я строчки) с отставанием в семь очков от безопасной 17-й позиции, а также в шесть пунктов от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своём поле неожиданно обыграл «Жирону» (1:0).

Перед этим в 21-м туре национального первенства астурийский коллектив уже остался ни с чем, когда теперь на чужой арене потерпел разгром от «Барселоны» с результатом 0:3.

Не сыграют: травмирован — Эджария, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Овьедо» проиграл лишь дважды при трех ничьих и одной победе.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе и фактор чужого поля.

Федерико Виньяс — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Ла Лиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Райо Вальекано» проиграл

в трех последних матчах «Райо Вальекано» забивали больше 2,5 голов

в четырех из шести последних матчей «Овьедо» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.45, выигрыш «Овьедо» — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.68.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

2.12 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч «Райо Вальекано» — «Овьедо» позволит вывести на карту выигрыш 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: обе команды забьют за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Райо Вальекано».

2.25 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Райо Вальекано» — «Овьедо» принесёт чистый выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25