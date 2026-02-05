6 февраля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Чарльтон» и КПР. Начало игры — в 23:01 мск.

«Чарльтон»

Турнирное положение: «Чарльтон» после 29-ти поединков второго английского дивизиона имеет 35 баллов в активе и по сути борется за сохранение прописки.

Команда занимает 18-ю позицию с отрывом в три пункта от зоны понижения в классе (22-24-я строчки), а также с отставанием в восемь очков от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 31-го тура национального первенства «Пикши» на чужом поле одержали победу над «Лестером» (2:0).

Перед этим в игре 30-го тура Чемпионшипа коллектив уже остался без очков, когда снова-таки на выездной арене с результатом 0:4 потерпел разгром от «Миллуолла».

Не сыграют: травмированы — Эдвардс и Ниббс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Чарльтон» выиграл лишь дважды при пяти поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы сулит хозяевам не лучшие шансы на выигрыш, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Сонни Кэри — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с семью голами.

КПР

Турнирное положение: «Куинз Парк Рейнджерс» после 30-ти туров второго английского дивизиона имеет 43 балла в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в четыре пункта от зоны плей-офф за попадание в элиту, а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 30-го тура национального первенства «Обручи» дома одержали победу над «Ковентри» (2:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив уже остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах проиграл «Рексему» — 2:3.

Не сыграют: травмированы — Баррелл, Шер, Кларк-Солтер, Ларкеш, Поку и Варан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, КПР выиграл лишь однажды при трех ничьих и одном поражении.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс их соперника.

Румарн Баррелл — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Чарльтона» забивала только одна команда

в 11-ти из 14-ти последних матчей КПР забивали обе команды

в шести из восьми последних матчей КПР забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Чарльтон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.70. Ничья — в 3.05, победа КПР — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.60.

Прогноз: в 11-ти из 14-ти последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти из семи последних выездных поединков.

При этом в пяти из восьми последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.85 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Чарльтон» — КПР принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: обе команды забьют за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из восьми последних матчей КПР.

2.20 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Чарльтон» — КПР принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20