5 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Челябинск» и «Балтика». Начало игры — в 11:00 мск.
«Челябинск»
Турнирное положение: Челябинцы проводят вполне продуктивный сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
При этом «Челябинск» на 2 очка отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Челябинцы сумели переиграть «Согдиану» (1:0).
До того команда расписала мировую с «Женисом» (1:1). Да и поединок с «Младостью» завершился мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Челябинск» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Челябинцы нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
Причем «Челябинск» уже активно готовится ко второй части сезона. Да и подбор игроков по именам у команды вполне-себе солидный.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Челябинцы постараются дать бой полпреду РПЛ.
«Балтика»
Турнирное положение: «Балтийцы» проводят шикарный сезон. Команда ныне осела на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Балтика» на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Балтийцы» уступили «Сурхану» (2:3).
До того команда сумела переиграть «Крылья Советов» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение московскому «Спартаку» (1:0).
При этом «Балтика» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Балтийцы» только раскачиваются на сборах. Команда намерена одержать первую победу в спарринге.
При этом «Балтика» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда Андрея Талалаева еще способна удивить!
«Балтийцы» ныне не преуспевают в плане реализации. А вот представителя первой лиги команда обязана обыгрывать при любой диспозиции.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Балтийцы» постараются поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Балтийцы» до последней коллизии победили 3 раза подряд
- «Челябинск» не уступил в 4 своих последних поединках
- «Челябинск» в среднем пропускает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.61, а победа оппонента — в скромные 3.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.93.
Прогноз: «Балтика в кадровом плане выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Калининградцы еще имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и полпреда первой лиги обязаны априори не замечать.
Ставка: Победа "Балтики" за 2.11.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.35