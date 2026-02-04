прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.11

5 февраля в товарищеском матче по футболу сыграют «Челябинск» и «Балтика». Начало игры — в 11:00 мск.

«Челябинск»

Турнирное положение: Челябинцы проводят вполне продуктивный сезон. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

При этом «Челябинск» на 2 очка отстает от зоны стыков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Челябинцы сумели переиграть «Согдиану» (1:0).

До того команда расписала мировую с «Женисом» (1:1). Да и поединок с «Младостью» завершился мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Челябинск» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Челябинцы нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

Причем «Челябинск» уже активно готовится ко второй части сезона. Да и подбор игроков по именам у команды вполне-себе солидный.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Челябинцы постараются дать бой полпреду РПЛ.

«Балтика»

Турнирное положение: «Балтийцы» проводят шикарный сезон. Команда ныне осела на 5 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Балтика» на 5 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Балтийцы» уступили «Сурхану» (2:3).

До того команда сумела переиграть «Крылья Советов» (2:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение московскому «Спартаку» (1:0).

При этом «Балтика» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Балтийцы» только раскачиваются на сборах. Команда намерена одержать первую победу в спарринге.

При этом «Балтика» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда Андрея Талалаева еще способна удивить!

«Балтийцы» ныне не преуспевают в плане реализации. А вот представителя первой лиги команда обязана обыгрывать при любой диспозиции.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Балтийцы» постараются поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Балтийцы» до последней коллизии победили 3 раза подряд

«Челябинск» не уступил в 4 своих последних поединках

«Челябинск» в среднем пропускает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.61, а победа оппонента — в скромные 3.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.96 и 1.93.

Прогноз: «Балтика в кадровом плане выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

Калининградцы еще имеют потенциал прибавить во всех компонентах, да и полпреда первой лиги обязаны априори не замечать.

2.11 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Челябинск» — «Балтика» принесёт прибыль 1110₽, общая выплата — 2110₽

Ставка: Победа "Балтики" за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.35 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Челябинск» — «Балтика» принесёт прибыль 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.35