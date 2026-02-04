5 февраля в четвертьфинале Кубка Италии по футболу сыграют «Аталанта» и «Ювентус». Начало встречи — 23:00 мск.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта», как и соперник, прошла только одну стадию Кубка Италии, когда на стадии 1/8 финала дома разгромила «Дженоа» (4:0).

Команда по итогам 23-х туров Серии А занимает седьмую строчку с отставанием в пять баллов от зоны еврокубков (топ-6) и с отрывом в четыре пункта от ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура национального первенства клуб из Бергамо на чужой арене разошелся мировой с «Комо» (0:0).

Перед этим в поединке заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив и вовсе остался ни с чем, когда теперь на выезде проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:1).

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Аханор.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аталанта» проиграла лишь дважды при четырех победах и двух ничьих.

Это вроде бы говорит о хороших шансах хозяев на итоговый успех, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невысоки, если учесть преимущество соперника в классе.

Четыре гола команды в Кубке Италии текущего сезона забивали разные игроки.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Ювентус», как и соперник, преодолел только одну стадию Кубка Италии, когда на стадии 1/8 финала дома переиграл «Удинезе» (2:0).

Команда по итогам 23-х поединков элитного дивизиона страны занимает четвертую строчку в зоне Лиги чемпионов (топ-4) с отрывом только в два пункта от пятой позиции.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 23-го тура Серии А клуб из Турина набрал три очка, когда на выездном поле одержал разгромную победу над «Пармой» (4:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив уже не был на высоте, когда снова-таки в чужих стенах разошелся мировой с «Монако» (0:0).

Не сыграют: травмированы — Милик и Влахович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ювентус» выиграл пять раз при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей на успех, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть силу их нынешнего соперника, а также фактор чужого поля.

Два гола команды в Кубке Италии текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Аталанты» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из семи последних матчей «Ювентуса» забивали больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Ювентус» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 3.20, победа «Аталанты» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в шести из семи последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их пяти из шести последних выездных поединков.

При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьёт за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из семи последних матчей.

Ставка: «Ювентус» победит за 2.55