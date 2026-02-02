3 февраля в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Реймс» и «Ле Ман». Начало игры — в 22:30 мск.
«Реймс»
Турнирное положение: «Красно-белые» проводят не столь яркий сезон. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 2.
При этом «Реймс» на 3 очка отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» одолели «Клермон» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Сент-Этьену» (1:0). А вот поединок с «Труа» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Реймс» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» нынче находятся на подъеме. Команда победила 2 раза подряд.
Причем «Реймс» традиционно удачно противостоит «Ле Ману». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белые» мотивированы продолжить свой победный путь.
«Ле Ман»
Турнирное положение: «Манцы» бьются за выход в элиту. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Ле Ман» на 3 очков отстает от первой строчки. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Манцы» одолели «Труа» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Дюнкерку» (1:0). А вот чуть ранее она расписала мировую с «Родезом» (1:1).
При этом «Ле Ман» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Манцы» в последних поединках особенно преуспевали. Команда победила дважды кряду.
При этом «Ле Ман» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и вообще, команда вполне способна пошуметь и в Кубке Франции.
«Манцы» не пропускают два матча кряду. Плюс и в нынешней диспозиции команда твердо намерена взять очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Манцы» уж точно не боятся дерзкого оппонента.
Статистика для ставок
- Обе команды победили в 2 своих последних матчах
- «Реймс» в среднем забивает реже 2 мячей за матч
- «Ле Ман» в среднем пропускает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реймс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.86. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.20 и 1.64.
Прогноз: «Реймс» твердо намерен пройти как можно дальше в Кубке, так что ждем от команды острых атак.
«Красно-белые» еще имеют потенциал прибавить во всех компонентах, и явно сразу полетят в атаку.
Ставка: Победа «Реймса» в 1 тайме за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20