прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.20

1 февраля в 22-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Валенсия». Начало игры — в 18:15 мск.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетикос» привычно сражаются за выход в еврокубки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Бетис» на 9 очков отстает от топ-4. А вот забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бетикос» уступили «Алавесу» (1:2).

До того команда уступила еще и ПАОКу (0:2). Зато поединок с «Вильярреалом» завершился уверенным успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Бетис» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Бетикос» нынче угодили в кризис. Команда уступила в двух своих последних поединках.

Причем «Бетис» традиционно удачно противостоит «Валенсии». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бетикос» намерены закрепиться в зоне еврокубков.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Валенсия» на 2 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Летучие мыши» одолели «Эспаньол» (3:2).

До того команда переиграла «Хетафе» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение еще и «Бургосу» (2:0).

При этом «Валенсия» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Летучие мыши» в последних поединках смотрелись весьма выгодно. Команда победила уже 3 раза кряду.

При этом «Валенсия» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Команда уже без малого два года не проигрывает «Бетису». А вот в нынешней диспозиции она вполне удовлетворится и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Летучие мыши» постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Летучие мыши» победили в 3 своих последних поединках

«Бетис» уступил в 2 своих последних матчах

«Валенсия» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.90 и 1.95.

Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Валенсии» частенько дает сбои.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к топ-4, да и оппонент не собирается лишь отсиживаться в тылах.

3.20 ТБ 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.20 на матч «Бетис» — «Валенсия» принесёт чистый выигрыш 2200₽, общая выплата — 3200₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

3.50 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч «Бетис» — «Валенсия» принесёт чистый выигрыш 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Ничья за 3.50