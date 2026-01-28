прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.20

29 января в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Порту» и «Рейнджерс». Начало встречи — в 23:00 мск.

«Порту»

Турнирное положение: Португальская команда располагается на 9-й позиции в таблице общего этапа Лиги Европы с 14-ю очками в активе. «Порту» набрал столько же баллов, сколько и «Бетис», который замыкает топ-8.

Команда является одной из лучших в общем этапе по результатам домашних встреч. За 3 тура на своем поле «Порту» набрал максимальные 9 очков, пропустив за этот отрезок всего 2 гола при 7-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Жил Висенте» (3:0) в чемпионате Португалии, а до этого «Порту» сыграл вничью с «Викторией Пльзень» (1:1) в Лиге Европы.

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 11 матчей. За этот период «Порту» сумел победить 10 раз при одном ничейном результате.

Не сыграют: Де Йонг, Камаро, Перес, Перез и Тиагу Силва (у всех — травмы).

Состояние команды: «Порту» уверенно провел общий этап Лиги Европы. Команде осталось достойно сыграть в последнем туре и подготовиться к матчам плей-офф.

Стоит отметить, что «Порту» выиграл 6 матчей подряд именно на своем поле во всех турнирах. Получится ли победить на сей раз? На своем поле команда точно попытается доминировать.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: Команда проводит общий этап Лиги Европы далеко не самым лучшим образом. Шотландский «Рейнджерс» занимает лишь 32-е место в таблице с 4 очками в активе.

Команда ужасно выступает на чужом поле, не набрав ни единого очка в гостях за 3 тура. По этому показателю «Рейнджерс» также располагается на 32-й позиции на турнире.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Данди» (3:0) в чемпионате Шотландии, а до этого «Рейджерс» одолел «Лудогорец» со счетом 1:0 в Лиге Европы, забив победный гол на 33-й минуте.

У команды продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот период «Рейнджерс» сумел забить 19 голов при 2-х пропущенных.

Не сыграют: Баррон, Чуквуани, Корнелиус, Матондо, Нсиала, Ромменс, Сков Ольсен, Суттар и Стерлинг (у всех — травмы).

Состояние команды: «Рейджерс» отлично выступает в чемпионате Шотландии, претендуя на 1-ю строчку, но именно в общем этапе Лиги Европы какой-то провал, математических шансов на выход в плей-офф уже не осталось.

В последних 4-х очных встречах «Рейнджерс» ни разу не проиграл «Порту», дважды победил и столько же раз сыграл вничью. Получится ли на сей раз? Шансов на это не очень много.

Статистика для ставок

«Порту» не проигрывает во всех турнирах на протяжении 11-и последних матчей

У «Рейнджерс» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 8 матчей подряд

В 4-х очных встречах «Рейнджерс» ни разу не проиграл «Порту» (2 победы и 2 ничьих)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.70, а победа «Рейнджерса» — в 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.25 соответственно.

Прогноз: «Порту» способен забить довольно много голов.

Ставка: Индивидуальный тотал «Порту» 2.5 больше за 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что «Порту» уверенно обыграет соперника. «Рейнджерс» уже потерял все шансы на плей-офф.

Ставка: Победа «Порту» с форой (-1.5) за 1.80.