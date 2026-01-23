«Балаидос» только успел включиться в вечер Лиги Европы, а сценарий матча уже несколько раз успел измениться. «Сельта» выиграла у «Лилля» 2:1, хотя больше часа провела вдесятером, и гарантировала себе участие в плей-офф за выход в 1/8 финала. У французов — ещё один матч без идеи в атаке при численном преимуществе и перенос развязки на последний тур.

Результат матча Сельта Виго 2:1 Лилль Лилль 1:0 Уиллот Сведберг 1' 2:0 Карл Старфельт 69' 2:1 Оливье Жиру 86' Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Хави Руэда ( Михайло Ристич 90' ), Оскар Мингуэза ( Уго Альварес 89' ), Уго Сотело, Мигел Роман Гонсалес, Уиллот Сведберг ( Юнас Эль-Абделлауи 71' ), Яго Аспас ( Серхио Каррейра 46' ), Борха Иглесиас ( Пабло Дуран 46' ) Лилль: Берке Озер, Ромен Перро, Алешандро Рибейро ( Тьяго Сантос 46' ), Натан Нгой, Тома Мёнье ( Матиас Фернандес 46' ), Хакон-Арнар Харальдссон, Набиль Бенталеб ( Айсса Манди 10' ), Оливье Жиру, Фелиш Коррея ( Сориба Диауне 74' ), Мариус Брохольм ( Калвин Вердонк 87' ), Ngal'ayel Mukau Жёлтые карточки: Маркос Алонсо 31', Оскар Мингуэза 33', Уиллот Сведберг 64', Йонуц Раду 82' — Натан Нгой 32', Айсса Манди 40' Красная карточка: Уго Сотело 29' (Сельта)

Статистика матча 4 Удары в створ 4 2 Удары мимо 9 26 Владение мячом 74 3 Угловые удары 7 2 Офсайды 3 9 Фолы 11

Начало получилось максимально открытым. «Лилль» полез разыгрывать низом, Александро рискнул передачей к линии штрафной, но мяч перехватили. Борха Иглесиас прочитал эпизод, Яго Аспас моментально отдал на Виллиота Сведберга — и тот забил первым же касание. У «Лилля» вдобавок ещё и рано выбыл Набиль Бенталеб, травма плеча добавила команде Женьезьо проблем к и так тяжёлому январю.

До удаления «Сельта» выглядела собраннее. Испанцы навязывали высокий прессинг, постоянно пытались давить на мяч, Берке Озеру приходилось выручать после удара Аспаса. Хозяева даже забили второй, когда Иглесиаса вывели на пустые ворота, но гол отменили из-за миллиметрового офсайда.

Но к получасу матча всё поменялось. Уго Сотело в борьбе грубо наступил на ногу Манди, арбитр после подсказки ВАР посмотрел повтор и показал прямую красную. В этот момент матч должен был уйти в режим бесконечного давления гостей, но сам «Лилль» будто так и не понял, чем именно он хочет добить соперника.

Час без мяча и второй шведский гол

То, как «Сельта» держалась оставшееся время, и стало главным содержанием вечера. Команда Хиральдеса не свалилась в хаос и не начала слишком рано бездумно бить вперёд. Она села ниже, стала плотнее, и главное — оставалась в игре без лишней паники. «Сельта» была очень далека от «автобуса», держала «Лилль» на достаточно комфортной дистанции, а Раду почти не вступал в игру.

Хиральдес довольно быстро переформатировал состав под работу без мяча. Пожертвовал «артистами» Аспасом и Иглесиасом и выпустил «рабочих», чтобы выдерживать темп и выигрывать дуэли. «Лилль» пытался оживиться заменами (выход Мартинеса-Пардо и Тьяго Сантоса), но по-настоящему острый момент до 2:0 был, по сути, один. На 61-й Жиру бил в упор после прострела — Раду вовремя сократил дистанцию и отбил.

И вот на этом фоне второй гол «Сельты» выглядит как спланированная акция, а не везение. Долгая оборона, потом грамотная борьба за стандарт — Дуран ушёл к угловому флажку, «выжал» корнер, который и выиграл матч для испанцев. Идеальная подача Романа на угол вратарской, а Карл Старфельт в одиночестве головой отправляет мяч в сетку с рикошетом от штанги. Два гола «Сельты» — оба шведские, Сведберг и Старфельт, и оба идеальные по степени влияния на матч.

Жиру нашёл свой момент, но «Лилль» всё равно не зацепился

Концовка всё равно не могла пройти без нервов, 2:0 при игре в меньшинстве — это всегда тонкая история. Один «Лилль» всё-таки вытащил. Ошибка Хави Руэды открыла коридор, молодой Сориба Диаун протащил мяч, обыграл Мингесу и прострелил низом, а Жиру в стиле самого себя замкнул в дальний угол.

При преимуществе 11 на 10 Жиру долго был абсолютно незаметен, до перерыва имел всего одно касание в штрафной, а реальный момент появился только к часу игры. Забитый мяч стал для 39-летнего форварда редким событием, он не отличался уже два месяца после дубля «Парижу» и шёл на серии из десяти матчей без гола и результативной передачи.

Но даже этот гол не превратил давление «Лилля» в финальный штурм с моментами. Последние минуты были агоническими по напряжению, но Раду уже не пришлось спасать — «Лилль» так и не нашёл, чем вскрывать испанскую оборону.

После такого результата очень важен турнирный контекст. «Сельта» этой победой обеспечила себе плей-офф, место в топ-8 почти недосягаемо, но следующий раунд уже в кармане. А «Лилль» после поражения опустился на 21-е место с девятью очками и теперь обязан решать вопрос выхода дома. В последнем туре у них матч с «Фрайбургом», который станет решающим для всего сезона команды Женезьо.