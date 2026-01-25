прогноз на матч испанской Ла Лиги, ставка за 2.07

26 января в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Хетафе». Начало игры — в 23:00 мск.

«Жирона»

Турнирное положение: команда из одноимённого города в одноимённой провинции в составе автономного сообщества Каталония набрала ход и сейчас является середняком Ла Лиги.

Сейчас в активе коллектива из Жироны 24 балла и одиннадцатая строчка в турнирной таблице.

«Бело-красные» смогли за 20 матчей 20 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 34 мяча.

Последние матчи: в прошлых турах жиронцы смогли переиграть «Эспаньол» (2:0), «Осасуну» (1:0) и «Мальорку» (2:1).

До этого же жиронская команда проиграла «Атлетико» (0:3), но выиграла у «Реал Сосьедада» (2:1).

Не сыграют: в лазарете Аксель Витцель, Донни ван де Бек, Кристиан Стуани, Абель Руис, Порту, Хуан Карлос и Рикард Артеро. Также дисквалифицирован Арно Мартинес.

Состояние команды: подопечные Мичела в последнее время показывают качественный футбол, который приносит результат. Благодаря этому «Жирона» смогла отдалить от зоны вылета и перебраться в середину турнирной таблице.

Для «Жироны» главное избежать борьбы за выживание, а вот за место в зоне еврокубков команда вряд ли поборется.

«Хетафе»

Турнирное положение: коллектив из одноимённого города в провинции Мадрид борется за то, чтобы остаться в элитном испанском дивизионе по итогам текущего сезона.

В настоящий момент «городские» располагаются только на 16-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко.

Разница забитых и пропущенных мячей у мадридцев не такая уже и плохая — 15:26.

Последние матчи: в прошлых турах «темно-синие» проиграли «Валенсии» (0:1) и «Реал Сосьедаду» (1:2).

До этого же мадридский коллектив сыграл вничью с «Райо Вальекано» (1:1) и крупно уступил «Бетису» (0:4).

Не сыграют: травмированы Борха Майорал, Абу Камара, Давинчи и Абдель Абкар.

Состояние команды: последние результаты «Хетафе» оставляют желать лучшего. Подопечные Хосе Бордаласа опустились в турнирной таблице и сейчас опережают зону вылета только на два очка.

В прошлом сезоне «Хетафе» стал 13-м, а сейчас же, думается, команду устроит любая позиция, которая позволит в следующем сезоне вновь выступать в сильнейшем дивизионе страны.

Статистика для ставок

«Жирона» выиграла 4 из последних 5 матчей

«Хетафе» не может победить на протяжении 8 матчей

В последнем очном матче «Хетафе» победил «Жирону» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.07. Ничья оценена в 3.10, а победа «Хетафе» — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.65 и 1.43.

Прогноз: «Жирона» на ходу и играет дома, поэтому должна брать три очка.

Ставка: победа «Жироны» за 2.07.

Прогноз: в последнее время матчи «Жироны» не скучными, поэтому предположим, что команды пробьют тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.65.