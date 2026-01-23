Ничья в игре без фаворита?

прогноз на матч испанской Ла Лиги, ставка за 3.15

24 января в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Осасуна». Начало игры — в 16:00 мск.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: команда из Мадрида не борется за высокие позиции, но является середняком испанского чемпионата.

В настоящий момент в активе «пчел» 22 очка и 13-я строчке в турнирной таблице.

Мадридцы за 20 матчей пропустили на девять мячей больше, чем забили и имеют разницу 16:25.

Последние матчи: в прошлых играх мадридский коллектив проиграл «Сельте» (0:3) в чемпионате Испании и «Алавесу» (0:2) в Кубке страны.

До этого же «Райо Вальекано» смог победить «Мальорку» (2:1) и сыграл вничью с «Хетафе» (1:1).

Не сыграют: травмированы Серхио Камельо, Унаи Лопес, Луис Фелипе, Диего Мендес, Абдул Мумин и Андрей Рацю.

Состояние команды: подопечные Иньиго Переса вряд ли будут за что-то бороться в текущем сезоне. «Райо Вальекано» далеко от зоны еврокубков и за вылет беспокоиться пока что не стоит. В прошлом сезоне команда стала восьмой и сейчас покажет примерно идентичный результат.

«Осасуна»

Турнирное положение: памплонская команда тоже является середняком текущего сезона и ни за что не борется.

Сейчас на счету «красных» 22 зачетных балла и 12-е место в турнирной таблице Примеры.

У памплонцев на данный момент 21 забитый и 24 пропущенных мяча в текущем сезоне.

Последние матчи: на прошлой неделе коллектив из Памплоны смог обыграть «Овьедо» (3:2) в чемпионате, но покинул Кубок страны, уступив по пенальти «Реал Сосьедаду».

До этого же «Осасуна» уступила «Жироне» (0:1) и сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1).

Не сыграют: в лазарете лишь Икер Бенито.

Состояние команды: подопечные Алессио Лиши, как и их соперник, должны спокойно заканчивать текущий сезон, без борьбы за что-либо.

В прошлом сезоне «Осасуна» стала девятой и думается, что в текущей кампании будет примерно повторение того же результата — плюс-минус две строчки.

Статистика для ставок

«Райо Вальекано» проиграл 2 последних матча

«Осасуна» выиграла только 1 из последних 4 матчей

В последнем очном матче «Осасуна» победила «Райо Вальекано» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.15, а победа «Осасуны» — в 3.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.40 и 1.55.

Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому логично, что игра может завершиться вничью.

3.15 ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.15 на матч «Райо Вальекано» — «Осасуна» принесёт прибыль 2150₽, общая выплата — 3150₽

Ставка: ничья за 3.15.

Прогноз: команды хоть и немного, но забивают, поэтому вполне могут сделать это и в этой игре.

2.10 обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Райо Вальекано» — «Осасуна» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: обе забьют за 2.10.