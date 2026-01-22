23 января в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 23:00 мск.

Линар МансуровЛинар МансуровРедактор отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Дерби»

Турнирное положение: «Дерби» занимает десятую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа с 41 баллом в 28 матчах при 11 победах, восьми матчах вничью и девяти поражениях.  Общая разница мячей на отрезке — 38:36.

Последние матчи: в последнем поединке «Дерби» клуб смог в меньшинстве удержать победу против «Чарльтона» со счетом 2:1.

Ранее клуб с минимальным счетом одолел «Престон» (1:0) и проиграл матч в Кубке Англии «Лидсу» со счетом 1:3.  А также проиграл поединок в лиге «Рексему» со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в последних пяти матчах у клуба три победы и два поражения с общим счетом 6:6.  Клуб идет на впечатляющей серии, забивая в 21-м матче к ряду.  Последняя встреча без забитых мячей был 18 октября против «Оксфорда» (0:1).

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Вест Бромвич» находится в нижней части турнирной таблицы.  У команды 31 балл после 28 матчей и 19-е место из 24 позиций.  Команда имеет на своем балансе девять побед, четыре матча вничью и 15 поражений.  Разница мячей на этом отрезке — 31:43.

Последние матчи: «Вест Бромвич» в последнем матче крупно проиграл «Норвичу» со счетом 0:5.  Ранее клуб уступил «Мидлсбро» со счетом 2:3 и прошел дальше в Кубке Англии против «Соунси» по пенальти со счетом 6:5 (2:2 в основное время).

В последних пяти матчах клуб проиграл четыре встречи и всего один раз выиграли, пропустив 13 мячей в этих поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: слабая игра команды в обороне не позволяет клубу выйти на новый уровень, чтобы закрепиться в середине таблицы.  В Чемпионшипе у клуба четыре поражения с общим счетом 3:11.  Получится ли у команды прервать этот кризис?

Статистика для ставок

  • «Дерби» победили в 2 последних матчах
  • «Вест Бромвич» пропускает в среднем 2,5 мяча в последних пяти матчах
  • «Дерби» забивает в 21-м матче к ряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дерби» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55.  Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.32 и 1.55.

Прогноз: сыграем на ожидании забитых голов от каждой из команд.  Это основная ставка.

2.00Обе команды забьютСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич»  позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.00

Прогноз: можно сыграть на победе «Дерби» в этом поединке.  Команда более стабильна и идет на серии побед.

2.55Победа «Дерби» в матчеСтавка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.55 на матч «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич»  принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Дерби» в матче за 2.55.