23 января в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 23:00 мск.
«Дерби»
Турнирное положение: «Дерби» занимает десятую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа с 41 баллом в 28 матчах при 11 победах, восьми матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей на отрезке — 38:36.
Последние матчи: в последнем поединке «Дерби» клуб смог в меньшинстве удержать победу против «Чарльтона» со счетом 2:1.
Ранее клуб с минимальным счетом одолел «Престон» (1:0) и проиграл матч в Кубке Англии «Лидсу» со счетом 1:3. А также проиграл поединок в лиге «Рексему» со счетом 1:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах у клуба три победы и два поражения с общим счетом 6:6. Клуб идет на впечатляющей серии, забивая в 21-м матче к ряду. Последняя встреча без забитых мячей был 18 октября против «Оксфорда» (0:1).
«Вест Бромвич»
Турнирное положение: «Вест Бромвич» находится в нижней части турнирной таблицы. У команды 31 балл после 28 матчей и 19-е место из 24 позиций. Команда имеет на своем балансе девять побед, четыре матча вничью и 15 поражений. Разница мячей на этом отрезке — 31:43.
Последние матчи: «Вест Бромвич» в последнем матче крупно проиграл «Норвичу» со счетом 0:5. Ранее клуб уступил «Мидлсбро» со счетом 2:3 и прошел дальше в Кубке Англии против «Соунси» по пенальти со счетом 6:5 (2:2 в основное время).
В последних пяти матчах клуб проиграл четыре встречи и всего один раз выиграли, пропустив 13 мячей в этих поединках.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: слабая игра команды в обороне не позволяет клубу выйти на новый уровень, чтобы закрепиться в середине таблицы. В Чемпионшипе у клуба четыре поражения с общим счетом 3:11. Получится ли у команды прервать этот кризис?
Статистика для ставок
- «Дерби» победили в 2 последних матчах
- «Вест Бромвич» пропускает в среднем 2,5 мяча в последних пяти матчах
- «Дерби» забивает в 21-м матче к ряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дерби» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 2.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.32 и 1.55.
Прогноз: сыграем на ожидании забитых голов от каждой из команд. Это основная ставка.
Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.00
Прогноз: можно сыграть на победе «Дерби» в этом поединке. Команда более стабильна и идет на серии побед.
Ставка: Победа «Дерби» в матче за 2.55.