23 января в 29-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби» и «Вест Бромвич». Начало игры — в 23:00 мск.

«Дерби»

Турнирное положение: «Дерби» занимает десятую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа с 41 баллом в 28 матчах при 11 победах, восьми матчах вничью и девяти поражениях. Общая разница мячей на отрезке — 38:36.

Последние матчи: в последнем поединке «Дерби» клуб смог в меньшинстве удержать победу против «Чарльтона» со счетом 2:1.

Ранее клуб с минимальным счетом одолел «Престон» (1:0) и проиграл матч в Кубке Англии «Лидсу» со счетом 1:3. А также проиграл поединок в лиге «Рексему» со счетом 1:2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в последних пяти матчах у клуба три победы и два поражения с общим счетом 6:6. Клуб идет на впечатляющей серии, забивая в 21-м матче к ряду. Последняя встреча без забитых мячей был 18 октября против «Оксфорда» (0:1).

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Вест Бромвич» находится в нижней части турнирной таблицы. У команды 31 балл после 28 матчей и 19-е место из 24 позиций. Команда имеет на своем балансе девять побед, четыре матча вничью и 15 поражений. Разница мячей на этом отрезке — 31:43.

Последние матчи: «Вест Бромвич» в последнем матче крупно проиграл «Норвичу» со счетом 0:5. Ранее клуб уступил «Мидлсбро» со счетом 2:3 и прошел дальше в Кубке Англии против «Соунси» по пенальти со счетом 6:5 (2:2 в основное время).

В последних пяти матчах клуб проиграл четыре встречи и всего один раз выиграли, пропустив 13 мячей в этих поединках.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: слабая игра команды в обороне не позволяет клубу выйти на новый уровень, чтобы закрепиться в середине таблицы. В Чемпионшипе у клуба четыре поражения с общим счетом 3:11. Получится ли у команды прервать этот кризис?

Статистика для ставок

«Дерби» победили в 2 последних матчах

«Вест Бромвич» пропускает в среднем 2,5 мяча в последних пяти матчах

«Дерби» забивает в 21-м матче к ряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дерби» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в 2.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.32 и 1.55.

Прогноз: сыграем на ожидании забитых голов от каждой из команд. Это основная ставка.

2.00 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.00

Прогноз: можно сыграть на победе «Дерби» в этом поединке. Команда более стабильна и идет на серии побед.

2.55 Победа «Дерби» в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.55 на матч «Дерби Каунти» — «Вест Бромвич» принесёт чистый выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: Победа «Дерби» в матче за 2.55.