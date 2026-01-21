прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.23

22 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Шанхай Порт». Начало игры — в 17:30 мск.

«Зенит»

Турнирное положение: Петербуржцы бьются за чемпионство в РПЛ. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Зенит» на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем фактически 2 мяча за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Петербуржцы переиграли «Акрон» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Рубин» (1:0). Да и поединок с московским «Динамо» принес успех (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Зенит» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота один.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Петербуржцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила в 4 матчах кряду.

Причем «Зенит» имеет весьма надежные тылы. Команда Сергея Семака в среднем пропускает реже гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Петербуржцы намерены продлить свой победный сериал.

«Шанхай Порт»

Турнирное положение: Шанхайцы провели шикарный сезон. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шанхай Порт» всего на 2 очка опередили ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы не смогли одолеть «Джохор» (0:0).

До того команда была бита «Сеулом» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Далянь Йингбо» (1:0).

При этом «Шанхай Порт» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Шанхайцы в последних поединках выглядели бледно. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.

При этом «Шанхай Порт» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.

Команда только начинает готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Шанхайцы намерены отыскать свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Шанхай Порт» не побеждает 2 матча кряду

Петербуржцы победили в 4 своих последних матчах

«Зенит» не пропускал в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.26.

Прогноз: «Зенит» способен еще прибавить в плане реализации, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева мотивированы пролдлить свой успешный ход, да и шанхайцы не блещут стабильностью результатов.

2.23 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Зенит» — «Шанхай Порт» позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Победа «Зенита» за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.38 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Зенит» — «Шанхай Порт» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Обе не забьют за 2.38