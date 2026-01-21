22 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Шанхай Порт». Начало игры — в 17:30 мск.
«Зенит»
Турнирное положение: Петербуржцы бьются за чемпионство в РПЛ. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Зенит» на один пункт отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем фактически 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Петербуржцы переиграли «Акрон» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Рубин» (1:0). Да и поединок с московским «Динамо» принес успех (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Зенит» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота один.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Петербуржцы нынче преуспевают в плане результатов. Команда победила в 4 матчах кряду.
Причем «Зенит» имеет весьма надежные тылы. Команда Сергея Семака в среднем пропускает реже гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Петербуржцы намерены продлить свой победный сериал.
«Шанхай Порт»
Турнирное положение: Шанхайцы провели шикарный сезон. Команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем «Шанхай Порт» всего на 2 очка опередили ближайшего преследователя. При этом команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Шанхайцы не смогли одолеть «Джохор» (0:0).
До того команда была бита «Сеулом» (1:3). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Далянь Йингбо» (1:0).
При этом «Шанхай Порт» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Шанхайцы в последних поединках выглядели бледно. Команда не побеждала в 2 своих последних матчах.
При этом «Шанхай Порт» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.
Команда только начинает готовиться к новому сезону. Да и в кадровом плане она выглядит вполне-себе выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Шанхайцы намерены отыскать свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Шанхай Порт» не побеждает 2 матча кряду
- Петербуржцы победили в 4 своих последних матчах
- «Зенит» не пропускал в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.23. Ничья оценена в 3.81, а победа оппонента — в скромные 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.26.
Прогноз: «Зенит» способен еще прибавить в плане реализации, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева мотивированы пролдлить свой успешный ход, да и шанхайцы не блещут стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Зенита» за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.38