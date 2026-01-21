22 января в 7-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Мальме» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:45 мск.
«Мальме»
Турнирное положение: «Голубые» проваливают сезон. Команда находится на 34 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.
При этом «Мальме» набрал всего один пункт в 6 турах второго по статусу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Голубые» одолели пражскую «Спарту» (1:0).
До того команда была бита «Порту» (1:2). Да и поединок с «Ноттингем Форестом» завершился поражением (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мальме» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Мальме» нынче выглядит не столь ярко. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Причем «Мальме» имеет ненадежные тылы. Команда в Лиге Европы в среднем пропускает 2 гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Голубые» мотивированы напоследок как можно громче хлопнуть дверью.
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Красно-белые» в Лиге Европы выглядят вполне-себе пристойно. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Црвена Звезда» в 6 матчах турнира набрала 10 очков. При этом команда сумела отличиться лишь 5 забитыми мячами.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» уступили «Зальцбургу» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Дебрецену» (3:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Арау» (4:1).
При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красно-белые» в последних поединках вполне преуспевали в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 4 раза подряд.
При этом «Црвена Звезда» явно способна прибавить во всех компонентах. Отставание от топ-8 составляет всего 3 очка за 2 тура до финиша.
«Красно-белые» твердо намерены пободаться за попадание в первую восьмерку. Да и с реализацией у команды нынче все отлично.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Красно-белые» постараются вернуться на победную тропу.
Статистика для ставок
- «Голубые» в среднем пропускают 2 мяча за матч
- «Црвена Звезда» до последнего поражения победила 4 раза подряд
- «Красно-белые» в Лиге Европы забивают в среднем реже одного мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.33.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.
Прогноз: «Красно-белые» намерены побороться за попадание в восьмерку, и наверняка будут активно атаковать.
Номинальные гости наверняка поднатореют в плане реализации, к тому же «Мальме» в последнее время не блистал стабильностью результатов.
Ставка: Победа «Црвены Звезды» за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75