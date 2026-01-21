прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.05

22 января в 7-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Мальме» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 20:45 мск.

«Мальме»

Турнирное положение: «Голубые» проваливают сезон. Команда находится на 34 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Мальме» набрал всего один пункт в 6 турах второго по статусу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Голубые» одолели пражскую «Спарту» (1:0).

До того команда была бита «Порту» (1:2). Да и поединок с «Ноттингем Форестом» завершился поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Мальме» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Мальме» нынче выглядит не столь ярко. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Причем «Мальме» имеет ненадежные тылы. Команда в Лиге Европы в среднем пропускает 2 гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Голубые» мотивированы напоследок как можно громче хлопнуть дверью.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Красно-белые» в Лиге Европы выглядят вполне-себе пристойно. Команда ныне пребывает на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Црвена Звезда» в 6 матчах турнира набрала 10 очков. При этом команда сумела отличиться лишь 5 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красно-белые» уступили «Зальцбургу» (0:2).

До того команда нанесла поражение «Дебрецену» (3:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Арау» (4:1).

При этом «Црвена Звезда» в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 13 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красно-белые» в последних поединках вполне преуспевали в плане результатов. Команда до последней коллизии победила 4 раза подряд.

При этом «Црвена Звезда» явно способна прибавить во всех компонентах. Отставание от топ-8 составляет всего 3 очка за 2 тура до финиша.

«Красно-белые» твердо намерены пободаться за попадание в первую восьмерку. Да и с реализацией у команды нынче все отлично.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Красно-белые» постараются вернуться на победную тропу.

Статистика для ставок

«Голубые» в среднем пропускают 2 мяча за матч

«Црвена Звезда» до последнего поражения победила 4 раза подряд

«Красно-белые» в Лиге Европы забивают в среднем реже одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.66, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Красно-белые» намерены побороться за попадание в восьмерку, и наверняка будут активно атаковать.

Номинальные гости наверняка поднатореют в плане реализации, к тому же «Мальме» в последнее время не блистал стабильностью результатов.

2.05 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Мальме» — «Црвена Звезда» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Црвены Звезды» за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.75 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Мальме» — «Црвена Звезда» позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75