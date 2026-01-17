18 января в 21-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Фиорентина». Начало игры — в 17:00 мск.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» сражаются за попадание в еврокубки.  Команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Болонья» на 4 очка отстают от топ-6.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Борзые» переиграли «Верону» (3:2).

До того команда расписала мировую с «Комо» (1:1).  А вот поединок с «Аталантой» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию.  В этих поединках «Болонья» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Федерико Бернардески — травмирован.  Николо Камбьяги — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Борзые» нынче находятся на небольшом подъеме.  Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Болонья» традиционно удачно противостоит «Фиорентине».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Борзые» мотивированы подтянуться к топ-6.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» бьются за сохранение прописки в элите.  Команда ныне пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Фиорентина» на 3 очка отстает от спасительной 17 позиции.  При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела относительно успешно.  «Фиалки» не уступили «Милану» (1:1).

До того команда не дала себя обыграть «Лацио» (2:2).  А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Кремонезе» (1:0).

При этом «Фиорентина» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эдин Джеко — травмирован.

Состояние команды: «Фиалки» в последних поединках смотрелись достаточно выгодно.  Команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

При этом «Фиорентина» в среднем пропускает чаще гола за матч.  Да и вообще, команда постепенно набирает оптимальные кондиции.

«Фиалки» уже больше года не проигрывают «Болонье».  Вот только Мойзе Кен пока отличился всего 5 точными ударами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером.  «Фиалки» постараются продлить свой беспроигрышный сериал.

Статистика для ставок

  • «Борзые» не проигрывают 2 матча кряду
  • «Фиалки» не уступили в 3 своих последних поединках
  • «Фиорентина» в среднем пропускает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16.  Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.95 и 1.86.

Прогноз: «Болонья» нынче нестабильна, да и голы даются ей несколько натужновато.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же нынче находятся на некотором подъеме.

Ставка: Победа «Фиорентины» за 3.33.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25