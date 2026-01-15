прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.05

16 января в 20-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Эспаньол» и «Жирона». Начало игры — в 23:00 мск.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» бьются за попадание в еврокубки. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Эспаньол» на 4 очка отстает от первой четверки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Попугаи» не сумели одолеть «Леванте» (1:1).

До того команда была бита «Барселоной» (0:2). Зато поединок с «Атлетиком» завершился трудной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Эспаньол» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Попугаи» нынче несколько поникли в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем «Эспаньол» традиционно неудачно противостоит «Жироне». В пяти последних очных поединках команда уступила 1 раз при 4 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Попугаи» намерены подтянуться к зоне Лиги чемпионов.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жиронцы» бьются за выживание в элите. Команда ныне пребывает на 13 строчке турнирной таблицы.

Причем «Жирона» на 4 очка опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Жиронцы» одолели «Осасуну» (1:0).

До того команда сумела обыграть «Мальорку» (2:1). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила «Атлетико» (0:3).

При этом «Жирона» в 5 своих последних поединках добыла 3 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Жиронцы» в последних поединках смотрелись вполне прилично. Команда победила дважды кряду.

При этом «Жирона» не особенно преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает фактически 2 гола за матч.

Относительно продуктивный сезон проводит Владислав Ванат. Форвард «жиронцев» уже успел настрелять 5 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Жиронцы» намерены зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Жиронцы» победили в 2 своих последних поединках

«Эспаньол» в среднем пропускает гол за матч

«Жирона» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эспаньол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.88. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.05 и 1.74.

Прогноз: Обе команды способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Жироны» слишком часто дает сбои.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к топ-4, и уж точно активно понесутся в атаку.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.33