прогноз на матч Кубка Франции, ставка за 2.05

13 января в 1/8 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Байе» и «Марсель». Начало игры — в 23:00 мск.

«Байе»

Турнирное положение: «Байе» выступает в любительском дивизионе. Команда уже наделала немало шума в Кубке Франции.

При этом «Байе» уже прошел три раунда Кубка. Команда все поединки выиграла с разницей в один мяч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Байе» одолел «Блуа» (2:1).

До того команда переиграла «Ивето» (1:0). Плюс поединок с «Каном» завершился непростой викторией (3:2).

Вообще, в 3 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Байе» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Байе» нынче выглядит симпатично. Команда при минимальных ресурсах проходит раунд за раундом.

Причем «Байе» еще ни разу не противостоят «Марселю». Да и сказка любителей должна уже закончиться.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. «Байе» намерен дать бой одному из грандов Лиги 1.

«Марсель»

Турнирное положение: «Олимпийцы» мечтают о триумфе на нескольких фронтах. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Марсель» на 7 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Марсель» в серии пенальти уступил ПСЖ.

До того команда была бита «Нантом» (0:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Бур-ан-Брессу» (6:0).

При этом «Марсель» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Олимпийцы» в последних поединках выглядели бледновато. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Марсель» в среднем пропускает один мяч за матч. Зато Мэйсон Гринвуд наколотил 11 мячей в текущем чемпионате.

Команда обязана не замечать аматоров. Да и вообще, пора бы честолюбивым «олимпийцам» возвращаться в победную обитель.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Олимпийцы» намерены преуспеть на всех фронтах.

Статистика для ставок

«Олимпийцы» в среднем пропускают гол за матч

«Марсель» не побеждает 2 матча кряду

«Байе» победил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.14. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.27 и 3.40.

Прогноз: «Олимпийцы» намерены вернуться на победный путь, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости явно поборются за Кубок страны, да и сказка любителей должна наконец-то закончиться.

2.05 Фора «Марселя» -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Байе» — «Марсель» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Марселя» -2.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.54 ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч «Байе» — «Марсель» принесёт прибыль 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: ТБ 4.5 за 2.54