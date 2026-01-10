прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.92

10 января в 16-м туре чемпионата Германии сыграют «Унион» Берлин и «Майнц». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Унион» Берлин

Турнирное положение: «Унион» Берлин после 15-ти туров немецкого первенства набрал 21 пункт и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает восьмую позицию с отставанием в пять баллов от зоны континентальных турниров (топ-6) и в восемь очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был товарищеским, клуб на чужой арене одержал победу над третьелиговой «Эрцгебирге» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив набрал максимум очков, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:0 переиграл «Кёльн».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, два из которых были официальными, а один — контрольным, «Унион» Берлин выиграл.

Такая форма сулит хозяевам хорошие шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Ильяс Анса — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с пятью голами.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» после 15-ти туров немецкого первенства набрал восемь очков и борется за выживание в первой Бундеслиге.

Команда занимает последнюю, 18-ю позицию, что, конечно, в зоне вылета, с отставанием в четыре балла от зоны плей-офф за прописку в элите, а также в шесть пунктов от спасительного 15-го места.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура чемпионата Германии «Карнавальщики» на своем поле сыграли вничью с «Санкт-Паули» (0:0).

Перед этим в поединке шестого тура основного этапа Лиги конфереций коллектив также в домашних стенах одержал победу над турецким «Самсунспором» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Каси, Даль, Ляйч, Силас, Центнер и Мвене, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Майнц» ни разу не проиграл при одной победе и трех ничьих.

Такая форма вроде бы сулит гостям неплохие шансы как минимум на ничью, тем не менее, они все же невелики, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Надим Амири — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Унион» Берлин выиграл

в пяти из шести последних матчей «Унион» Берлина забивали обе команды

в пяти из семи последних матчей «Майнца» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» Берлин — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.15, победа «Майнца» — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.65.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Унион» Берлина.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20