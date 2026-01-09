Пройдет ли «Ноттингем Форест» «Рексем» в Кубке?

прогноз на матч Кубка Англии, ставка за 1.80

9 января в 1/32 финала Кубка Англии по футболу сыграют «Рексем» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — 22:30 мск.

«Рексем»

Турнирное положение: «Рексем», как и его соперник, только начинает свои выступления в Кубке Англии со стадии 1/32 финала.

Команда по итогам 26-ти туров второго дивизиона страны занимает девятую строчку с отставанием лишь в один балл от зоны плей-офф за право выйти в Премьер-лигу (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 26-го тура национального первенства «Красные Драконы» на чужой арене одержали победу над «Дерби» (2:1).

Перед этим в поединке 25-го тура Чемпионшипа валлийский коллектив также набрал максимум очков, когда снова-таки в чужих стенах переиграл «Блэкберн» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на второй дивизион Англии, «Рексем» выиграл.

Это вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев на итоговый успех, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Киффер Мур — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с 10-ю голами.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест», как и его соперник, также только начинает свои выступления в Кубке Англии со стадии 1/32 финала.

Команда по итогам 21-го поединка Премьер-лиги занимает безопасную 17-ю строчку с отрывом в семь очков от зоны понижения в классе (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура АПЛ «Лесники» на чужом поле одержали победу над «Вест Хэмом» с результатом 2:1.

Перед этим в поединке предыдущего тура национального первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Астон Виллы» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на АПЛ, «Ноттингем Форест» проиграл четыре раза при одной победе.

Это вроде бы говорит о плохих шансах гостей на итоговый успех, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть преимущество над соперником в классе.

Морган Гиббс-Уайт — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Рексема» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Рексема» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноттингем Форест» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.65, победа «Рексема» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.93 и 1.87.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Между тем, в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Рексема».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20