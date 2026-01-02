У кого прервется неудачная серия?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.80

3 января в 17-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Страсбург». Начало игры — в 21:00 мск.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 16-ти туров французского первенства имеет 17 баллов в активе и борется за выживание в элите.

Команда находится на 13-й строчке с отрывом в пять очков от зоны плей-офф за сохранение прописки в Лиге 1 (16-е место) и в шесть пунктов от зоны вылета (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Франции «Орлы» на своём поле одержали победу над «Сент-Этьеном» (2:1) и вышли в следующий раунд.

Перед этим в предыдущем туре национального чемпионата коллектив остался без очков, когда теперь на выездной арене с результатом 0:2 потерпел поражение от «Ланса».

Не сыграют: травмированы — Абдельмонем, Бомбито, Ваи и Ндайшими, уехали на Кубок Африки — Абди, Будаи и Менди, дисквалифицирован — Луше.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» проиграла девять раз.

Это сулит хозяевам не лучшие шансы даже на один балл, пусть и на своем поле, особенно если учесть в целом лучшую форму соперника в текущей кампании.

Софьян Диоп — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 16-ти туров французского первенства имеет 23 очка в активе и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на седьмой строчке с отставанием в четыре балла от зоны континентальных турниров (топ-6) и в девять очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Франции эльзасцы на своем поле переиграли заштатный «Дюнкерк» (3:1).

Перед этим в шестом туре основного этапа Лиги конференций коллектив также оказался на высоте, когда снова-таки в домашних стенах обыграл «Брейдаблик» с результатом 3:1.

Не сыграют: травмирован — Соу и Эмегха, уехали на Кубок Африки — Дуэ и Сарр, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Страсбург» выиграл трижды и ни разу не проиграл.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с девятью голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей «Ниццы» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ницца» проиграла и не забила

в трех из четырех последних матчей «Страсбург» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.45, победа «Ниццы» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в шести из девяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из пяти последних домашних поединков.

Между тем, в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в девяти из 10-ти последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Страсбург» победит за 2.50