прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.30

1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Дерби» и «Мидлсбро». Начало игры — в 18:00 мск.

«Дерби»

Турнирное положение: «Бараны» сражаются за стыки. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Дерби» на 6 очков отстает от шестой позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бараны» не уступили «Лестеру» (1:2).

До того команда расписала мировую с «Бирмингемом» (1:1). Да и поединок с «Портсмутом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Дерби» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бараны» нынче выглядят скромно. Команда не знает вкуса побед уже 3 матча кряду.

Причем «Дерби» традиционно неудачно противостоит «Мидлсбро». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Бараны» намерены подтянуться к заветной шестерке лучших.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» мечтают о высшем дивизионе. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Мидлсбро» на 8 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Мидлсбро» уступил «Халлу» (0:1).

До того команда не сумела одолеть «Блэкберн» (0:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Бристоль Сити» (0:2).

При этом «Мидлсбро» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мидлы» в последних поединках выглядели откровенно бледно. Команда не может забить уже 3 матча кряду.

При этом «Мидлсбро» в среднем пропускает фактически гол за матч. Зато Морган Уиттакер наколотил уже 8 мячей в чемпионате.

Команда в одолела «Дерби» в двух последних очных поединках. Да и вообще, пора бы честолюбивым «мидлам» возвращаться в победную обитель.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Мидлы» намерены не отставать от ушедшего в отрыв «Ковентри».

Статистика для ставок

«Мидлы» в среднем пропускают гол за матч

«Дерби» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Мидлсбро» не забивает уже 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.10 и 1.66.

Прогноз: «Мидлы» намерены вернуться на победный путь, и явно активно понесутся к воротам соперника.

Номинальные гости бьются за повышение в классе, да и поединки с «баранами» исторически складываются для них успешно.

Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10