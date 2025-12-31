1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Блэкберн» и «Рексем». Начало игры — в 15:30 мск.

«Блэкберн»

Турнирное положение: «Блэкберн» после 24-х туров второго английского дивизиона имеет 27 баллов в активе и борется за сохранение прописки.

Команда занимает 19-ю позицию с отрывом в пять пунктов от зоны понижения в классе (22-24-я строчки), а также в два очка от 18-го в таблице «Суонси».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 24-го тура национального первенства «Бродяги» на своем поле сыграли вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (0:0).

Перед этим в игре 23-го тура Чемпионшипа коллектив также набрал лишь один балл, когда теперь в чужих стенах с аналогичным счетом разошелся мировой с «Мидлсбро».

Не сыграют: травмированы — Картер, Форшоу, Каргбо, Гарретт, Гудйонсен, Каргбо, Морисита, Монтгомери, Тавареш и Уорт, вызван в сборную — Алебиосу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Блэкберн» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, хотя добиться этого им будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Юки Охаси и Андри Гудьонсен — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе с семью голами.

«Рексем»

Турнирное положение: «Рексем» после 24-х туров второго английского дивизиона имеет 34 балла в активе и претендует на повышение в классе.

Команда занимает 11-ю позицию с отставанием в четыре пункта от зоны плей-офф за попадание в элиту, а также с отрывом в семь очков от нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках 24-го тура национального первенства «Драконы» дома одержали победу над «Престоном» (2:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура английского чемпионата коллектив также набрал максимум очков, когда снова-таки в домашних стенах обыграл «Шеффилд Юнайтед» — 5:3.

Не сыграют: травмированы — Брант, Харди, Джеймс, Ли, О'Брайен и Уорд, дисквалифицирован — Макклин, вызван в сборную — Каборе.

Состояние команды: в четырех предыдущих поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Рексем» проиграл лишь раз, а в двух последних — выиграл.

Это сулит гостям неплохие шансы на один балл, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть неуступчивость соперника, а также фактор чужого поля.

Киффер Мур — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Чемпионшипа с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Блэкберна» хотя бы одна команда не забивала

в четырех последних матчах «Рексема» забивали больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Рексема» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.97. Ничья — в 3.40, победа «Рексема» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.95 и 1.75.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в четырех из семи последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Рексема».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95.