30 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Танзания и Тунис. Начало игры — в 19:00 мск.
Танзания
Турнирное положение: Танзания занимает третье место с отставанием в пять очков от лидера Нигерии и в два — от второго в группе Туниса, а также по разницей мячей опережая четвертую Уганду.
Команда выйдет в плей-офф Кубка африканских наций в случае победы, а также если Уганда не выиграет в параллельном поединке у Туниса так, что ее разница мячей будет лучше, чем у конкурента.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная сыграла вничью с Угандой (1:1).
Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже остался без очков, когда на этот раз потерпел поражение от Нигерии (1:2).
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних играх, которые были официальными и товарищескими, Танзания пять раз проиграла, а в девяти последних матчах ни разу не выиграла.
Такая форма сулит номинальным хозяевам низкие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, и при этом обе сборные будут одинаково мотивированы.
Саймон Мсува и Чарльз М'Момбва — авторы пока что двух голов команды в Кубке африканских наций.
Тунис
Турнирное положение: Тунис занимает второе место в группе с отставанием в три балла от лидера Нигерии, а также с отрывом в два очка от третьей Танзании и четвертой Уганды.
Команда выйдет в плей-офф Кубка африканских наций в случае победы или ничьей, тогда как поражение оставит ее вне следующий раундов первенства.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная потерпела поражение от Нигерии (2:3).
Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже набрал три балла, когда на этот раз одержал победу над Угандой (3:1).
Не сыграют: травмирован — Бен-Ромдан, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Тунис выиграл три раза при одном поражении.
Такая форма сулит гостям хорошие шансы на успех, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, где в мотивации они точно не уступают сопернику.
Элиас Ашури — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах Танзании забивали обе команды
- в трех последних матчах Туниса забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах Туниса забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Тунис — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.48. Ничья — в 3.85, победа Танзании — в 8.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.62.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей Тунис выиграл. При этом в данных поединках было забито больше 1,5 голов.
Между тем, в трех из четырех последних матчей Танзания проиграла, и забито было больше 1,5 голов.
Ставка: Тунис победит и тотал больше 1,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах номинальных гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30.