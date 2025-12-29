30 декабря в 3-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Танзания и Тунис. Начало игры — в 19:00 мск.

Танзания

Турнирное положение: Танзания занимает третье место с отставанием в пять очков от лидера Нигерии и в два — от второго в группе Туниса, а также по разницей мячей опережая четвертую Уганду.

Команда выйдет в плей-офф Кубка африканских наций в случае победы, а также если Уганда не выиграет в параллельном поединке у Туниса так, что ее разница мячей будет лучше, чем у конкурента.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная сыграла вничью с Угандой (1:1).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже остался без очков, когда на этот раз потерпел поражение от Нигерии (1:2).

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних играх, которые были официальными и товарищескими, Танзания пять раз проиграла, а в девяти последних матчах ни разу не выиграла.

Такая форма сулит номинальным хозяевам низкие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, и при этом обе сборные будут одинаково мотивированы.

Саймон Мсува и Чарльз М'Момбва — авторы пока что двух голов команды в Кубке африканских наций.

Тунис

Турнирное положение: Тунис занимает второе место в группе с отставанием в три балла от лидера Нигерии, а также с отрывом в два очка от третьей Танзании и четвертой Уганды.

Команда выйдет в плей-офф Кубка африканских наций в случае победы или ничьей, тогда как поражение оставит ее вне следующий раундов первенства.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура группового раунда Кубка африканских наций сборная потерпела поражение от Нигерии (2:3).

Перед этим в предыдущем туре этой же стадии турнира коллектив уже набрал три балла, когда на этот раз одержал победу над Угандой (3:1).

Не сыграют: травмирован — Бен-Ромдан, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних играх, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Тунис выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма сулит гостям хорошие шансы на успех, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, где в мотивации они точно не уступают сопернику.

Элиас Ашури — лучший бомбардир команды в Кубке африканских наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Танзании забивали обе команды

в трех последних матчах Туниса забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Туниса забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Тунис — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.48. Ничья — в 3.85, победа Танзании — в 8.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей Тунис выиграл. При этом в данных поединках было забито больше 1,5 голов.

Между тем, в трех из четырех последних матчей Танзания проиграла, и забито было больше 1,5 голов.

1.95 Тунис победит и тотал больше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Танзания — Тунис принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Тунис победит и тотал больше 1,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах номинальных гостей.

2.30 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Танзания — Тунис принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.30.