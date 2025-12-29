прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.20

30 декабря в 19-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бернли» и «Ньюкасл». Начало игры — в 22:30 мск.

«Бернли»

Турнирное положение: «Кларетовые» бьются за выживание в элите. Команда находится на 19 месте турнирной таблицы.

При этом «Бернли» на 6 зачетных баллов отстает от спасительной 17 позиции. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» не смогли переиграть «Эвертон» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Борнмутом» (1:1). А вот поединок с «Фулхэмом» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 ничьих. В этих поединках «Бернли» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Кларетовые» нынче выглядят бледновато. Команда остается без побед уже 2 месяца.

Причем «Бернли» традиционно неудачно противостоит «Ньюкаслу». В пяти последних очных поединках команда уступила «сорокам».

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Кларетовые» уж точно не боятся столь нестабильного оппонента.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Сороки» в текущем сезоне выглядят скромно. Команда ныне пребывает на 14 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ньюкасл» на 6 зачетных пунктов отстает от топ-5. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ньюкасл» был бит «Манчестер Юнайтед» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Челси» (2:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Фулхэму» (2:1).

При этом «Ньюкасл» в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Валентино Ливраменто, Энтони Эланга, Ден Берн — травмированы.

Состояние команды: «Сороки» в последних поединках выглядели не столь выгодно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

При этом «Ньюкасл» в среднем пропускает чаще гола за матч. Зато отлично вписался в игру команды Ник Вольтемаде, в активе которого уже 7 мячей в АПЛ.

Команда уже 6 лет не проигрывает «Бернли». Да и вообще, состав «сорок» вдоль и поперек начинен высококлассными исполнителями.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Сороки» попытаются как можно скорее вернуться на победную дорогу.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Кларетовые» в среднем забивают гол за матч

«Бернли» не побеждает уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.74 и 2.05.

Прогноз: «Сороки» постараются вернуться на победный путь, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные гости имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и «кларетовые» нынче пребывают в кризисе.

2.20 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Бернли» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Ньюкасла» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.85 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.85 на матч «Бернли» — «Ньюкасл» принесёт прибыль 1850₽, общая выплата — 2850₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85