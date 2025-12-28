«Небесно-голубые» и «трактористы» победителя не выявят?

прогноз на матч Чемпионшипа, ставка за 1.75

29 декабря в матче 24-го тура Чемпионшипа сыграют «Ковентри Сити» и «Ипсвич». Начало встречи — в 21:00 мск.

«Ковентри Сити»

Турнирное положение: Команда занимает первое место в таблице Чемпионшипа, набрав 51 балл за 23 тура при разнице мячей 54:23.

Последние матчи: В прошлом туре Чемпионшипа «Ковентри» обыграл «Суонси» со счетом 1:0.

До того команда разошлась миром с «Саутгемптоном» (0:0) и оказалась сильнее «Бристоль Сити» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Довин, Томас-Асанте.

Состояние команды: «Ковентри» уверенно идет со старта сезона на первом месте Чемпионшипа и только ужасное выступление во втором круге может остановить команды от заветной цели.

Нет сомнений, что команда под руководством Фрэнка Лэмпарда рассчитывает сделать все, чтобы вернуться в элиту английского футбола спустя 25 лет.

«Ипсвич»

Турнирное положение: После 23-х туров команда располагается на 3-й позиции в таблице Чемпионшипа с 38 очками в активе при разнице мячей 38:23.

Последние матчи: В прошедшей встрече Чемпионшипа «Ипсвич» разошелся миром с «Миллуолом» — 0:0.

До того команда обыграла «Шеффилд Уэнсдей» (3:1) и проиграла «Лестеру» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Кларк, Хирст, Таунсенд

Состояние команды: После не самого убедительного старта сезона, «Ипсвич» вернулся в гонку за выход в АПЛ и показывает неплохие результаты.

«Трактористы» по праву являются претендентами на возвращение в элиту английского футбола, отставая от дающей прямую путевку в АПЛ второй строчки на 5 баллов.

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Ипсвич» проиграл только 1 раз

«Ковентри» забивает в четырех матчах кряду

В последних четырех очных встречах «Ипсвич» непременно обыгрывал «Ковентри Сити»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ковентри» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.34. Ничья оценена в 3.35, а победа «Ипсвича» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.89 и 1.85.

Прогноз: Обе команды находятся наверху турнирной таблицы и будут играть на победу, но вряд ли матч будет результативным.

1.85 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Ковентри Сити» — «Ипсвич» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 1.85.

Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Ковентри» не проиграет, но и не сможет победить неудобного для себя соперника.

3.35 Ничья Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.35 на матч «Ковентри Сити» — «Ипсвич» принесёт чистый выигрыш 2350₽, общая выплата — 3350₽

Ставка: Ничья за 3.35.