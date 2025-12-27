Почти час на «Стэмфорд Бридж» матч шёл в одном направлении. «Челси» контролировал игру, выглядел энергичнее и заслуженно вёл в счёте. «Астон Вилла» напоминала команду, которая приехала терпеть и ждать редкого шанса. Но один тренерский ход изменил и ход матча, и его результат. С выходом Олли Уоткинса игра перестала быть удобной для хозяев, и Энцо Мареска ничего не смог с этим сделать.

Результат матча Челси Лондон 1:2 Астон Вилла Бирмингем 1:0 Жоао Педро 37' 1:1 Олли Уоткинс 63' 1:2 Олли Уоткинс 84' Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья ( Мало Гюсто 69' ), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер, Алехандро Гарначо ( Лиам Дилап 69' ), Жоао Педро ( Джейми Байно-Гиттенс 69' ), Педру Нету Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара ( Лука Динь 83' ), Ян Матсен ( Ламаре Богард 83' ), Виктор Линделёф, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия ( Олли Уоткинс 59' ), Юри Тилеманс, Джон МакГинн ( Джейдон Санчо 59' ), Мэтти Кэш, Морган Роджерс, Дониелл Мален ( Амаду Онана 59' ) Жёлтые карточки: Рис Джеймс 57', Трево Чалоба 68', Мойсес Кайседо 71', Лиам Дилап 71', Энцо Фернандес 90+4' — Мэтти Кэш 30', Морган Роджерс 57', Бубакар Камара 78'

Статистика матча 3 Удары в створ 8 4 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 6 Угловые удары 7 16 Фолы 8

Стартовый отрезок полностью остался за «Челси». Команда Энцо Марески, который наблюдал за матчем с трибуны из-за дисквалификации, сразу задала высокий темп и чётко обозначила, что будет играть широко и накрывать соперника сразу же после потери мяча. Уже в первые минуты Коул Палмер пробил с лёта, задав тон, а затем «Челси» несколько раз находил пространство между линиями за счёт комбинаций с участием Энцо Фернандеса и Алехандро Гарначо.

«Челси» — «Астон Вилла» globallookpress.com

«Астон Вилла» выстроилась компактно, с плотной средней линией, но без агрессии. Схема 4-2-2-2, где Роджерс и Мален действовали в роли центральных нападающих, не работала для из-под давления. Мяч застревал в середине поля, а редкие попытки продвинуться вперёд заканчивались потерями или вынужденными передачами назад.

По качеству моментов преимущество хозяев выглядело ощутимым. Фернандес бил из перспективной позиции, Гарначо создавал численное преимущество на фланге, Рис Джеймс регулярно нагнетал подачами. А гол стал логичным итогом этого давления. Угловой с левого фланга, Фернандес перекрывает движение вратаря, и мяч от бедра Жоау Педру отскакивает в сетку. Даже если эпизод не выглядел сложным, то только потому что у «Челси» получился идеальный стандарт — мяч бы влетел в сетку и без касания Педру.

Жоау Педру празднует гол globallookpress.com

До перерыва рисунок не менялся. «Астон Вилла» оставалась пассивной, а «Челси» уверенно доводил тайм до конца, не позволяя сопернику создать что-то сопоставимое по опасности.

Осторожная «Вилла» и решение Эмери, которое всё изменило

На фоне формы гостей решение Унаи Эмери оставить Уоткинса в запасе выглядело спорным. Без ярко выраженного форварда «Вилла» не могла ни растянуть оборону соперника, ни навязать борьбу за вторые мячи. Первый час игры команда Эмери выглядела слишком аккуратной и, в какой-то мере, обезличенной. Ключевой момент наступил на 58-й минуте. Эмери не стал ждать и сделал тройную замену, на поле одновременно вышли Олли Уоткинс, Джейдон Санчо и Амаду Онана. Это была полноценная перестройка игры, не косметическая перестановка.

«Челси» — «Астон Вилла» globallookpress.com

Уоткинс сразу дал глубину и вертикальность атакам, Онана добавил агрессии и отбора в центре, а Санчо расширил правый фланг, вынудив защиту «Челси» смещаться и открывать зоны. Вместе с этим Морган Роджерс получил больше свободы между линиями и перестал быть зажатым в борьбе спиной к воротам. Первая же атака после замен стала тревожным сигналом для хозяев. Уоткинс вывел Камара на ударную позицию, но Роберт Санчес спас. Этот эпизод должен был насторожить «Челси», но реакции от «синих» не последовало.

А следующая атака уже стала результативной. Онана агрессивно вступил в отбор при попытке «Челси» выйти из обороны через Бадиашиля, мяч оказался у Роджерса, и тот мгновенно разрезал оборону передачей на Уоткинса. Первый удар нападающего пришёлся во вратаря, но отскок снова остался за форвардом — мяч оказался в сетке. Гол выглядел рабочим и немного неаккуратным, но по ходу матча он был абсолютно закономерен. С этого момента игра окончательно вышла из-под контроля «Челси».

Первый гол Олли Уоткинса globallookpress.com

От равенства — к преимуществу «Астон Виллы»

После счёта 1:1 инициатива полностью перешла к гостям, «Челси» как будто замер на своей половине. «Астон Вилла» стала играть смелее, выше поднимала линию и чаще доводила атаки до ударов. Санчесу пришлось несколько раз вступать в игру после попыток Уоткинса и Матсена, Роджерс опасно исполнил штрафной, пробив рядом с девяткой. «Челси» пытался остановить спад заменами, но они носили скорее реактивный характер. Коул Палмер уходил с поля явно недовольным, а команда всё чаще теряла мяч в простых ситуациях. Вместо контроля появились суета и поспешные решения.

Развязка случилась за шесть минут до конца основного времени. Ошибка Мало Гюсто, который неудачно сыграл в простой ситуации, привела к угловому. Именно здесь сказалось отсутствие концентрации у хозяев. Подача Юри Тилеманса пошла точно в центр штрафной, но не была какой-то экстраординарной. Ключевым стало другое — Уоткинс остался без плотной опеки, ни один из защитников не навязал борьбу, и форвард выиграл воздух, мощно отправив мяч в сетку. Санчес был бессилен.

Второй гол Олли Уоткинса globallookpress.com

Этот гол стал логичным завершением получасового отрезка, в котором «Астон Вилла» выглядела собраннее, агрессивнее и увереннее в своих действиях.

«Челси» не смог организовать штурм, «Вилла» непобедима почти два месяца

В оставшееся время «Челси» так и не сумел организовать подобие штурма. «Астон Вилла» грамотно сбила темп, контролировала пространство и не позволила хозяевам создать по-настоящему опасные моменты. А эпизод, когда Санчес с мячом вывалился за пределы штрафной, как будто лишь подчёркивал растерянность хоязев.

Финальный свисток зафиксировал камбек гостей и их 11-ю победу подряд во всех турнирах. Этот результат стал продолжением серии, которая всё отчётливее говорит о стабильности и даже временной неуязвимости команды Эмери.

Календарь и таблица АПЛ

Для «Челси» поражение стало очередным подтверждением проблем второго тайма. Уверенное начало и хороший первый тайм снова не получили продолжения, а неспособность адаптироваться к изменениям соперника привела к отставанию в десять очков от тройки лидеров.