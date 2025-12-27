прогноз на матч Примейры, ставка за 2.14

28 декабря в 16-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Брага» и «Бенфика». Начало игры — в 21:00 мск.

«Брага»

Турнирное положение: «Оружейники» бьются за выход в еврокубки. Команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Брага» на один пункт отстает от первой четверки. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Оружейники» одолели «Калдаш» (3:0).

До того команда была бита «Эшторилом» (0:1). А вот поединок с «Санта Кларой» завершился викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Брага» забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Оружейники» ныне вполне преуспевают в плане результатов. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

Причем «Брага» традиционно неудачно противостоит «Бенфике». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 3 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Оружейники» постараются дать бой одному из грандов португальского футбола.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» привычно сражаются за чемпионский титул. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Бенфика» на 8 очков отстает от лидера. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Орлы» переиграли «Фамаликан» (1:0).

До того команда уверенно одолела скромный «Фаренсе» (2:0). А вот чуть ранее она учинила разгром «Морейренсе» (4:0).

При этом «Бенфика» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» нынче выглядят прилично. Команда не пропустила в 4 своих последних матчах.

При этом «Бенфика» имеет весьма надежные тылы. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Продуктивный сезон выдает Вангелис Павлидис. Форвард лиссабонцев уже успел наколотить 14 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Орлы» намерены плотнее подтянуться к лидеру.

Статистика для ставок

«Орлы» победили 4 раза кряду

Обе команды пропускают в среднем реже гола за матч

Лиссабонцы забивают в среднем 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.14. Ничья оценена в 3.33, а победа оппонента — в скромные 3.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.71.

Прогноз: «Бенфика» способна прибавить, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости еще поднатореют в плане реализации, да и Павлидис явно скажет свое веское слово.

Ставка: Победа «Бенфики» за 2.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00