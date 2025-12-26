прогноз на матч Серии A, ставка за 2.45

27 декабря в 17-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Лацио». Начало игры — в 20:00 мск.

«Удинезе»

Турнирное положение: Фриуланцы проводят блеклый сезон. Команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Удинезе» на 9 очков опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Фриуланцы уступили «Фиорентине» (1:5).

До того команда нанесла поражение «Наполи» (1:0). А вот поединок с «Дженоа» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Удинезе» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Фриуланцы крепки, вот только стабильностью не блещут. Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Причем «Удинезе» традиционно сложно противостоит «Лацио». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Фриуланцы постараются зацепиться за очки.

«Лацио»

Турнирное положение: Римляне сражаются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Лацио» набрал 23 очка в 15 поединках. При этом команда в среднем забивает один мяч за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лацио» не смог одолеть «Кремонезе» (0:0).

До того команда переиграла «Парму» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Болоньей» (1:1).

При этом «Лацио» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Римляне в последних поединках смотрелись прилично. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом «Лацио» не уступил в 4 матчах кряду. Вот только проблемы с реализацией пока не решены.

Римляне почти 2 года не обыгрывают «Удинезе». А вот в нынешней диспозиции команда едет за тремя очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Римляне намерены запрыгнуть в зону еврокубков.

Статистика для ставок

Римляне не уступили в 4 последних матчах

«Лацио» пропускает в среднем реже гола за матч

«Удинезе» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лацио» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.30 и 1.57.

Прогноз: «Лацио» бьется за выход в еврокубки, так что наверняка полетит к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же «Удинезе» не блещет стабильностью результатов.

2.45 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Удинезе» — «Лацио» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Победа «Лацио» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.30 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Удинезе» — «Лацио» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.30