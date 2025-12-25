Три зачетных балла для «дроздов»?

прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.00

26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вест Бромвич» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 18:00 мск.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение: «Дрозды» нынче выглядят бледновато. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Вест Бромвич» на 7 очков отстает от 6 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дрозды» уступили «Халлу» (0:1).

До того команда сумела обыграть «Шеффилд Юнайтед» (2:0). А вот поединок с «Саутгемптоном» завершился поражением (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Вест Бромвич» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дрозды» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Вест Бромвич» традиционно сложно противостоит «Бристоль Сити». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Дрозды» намерены подтянуться к заветной зоне стыков.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Малиновки» намерены пободаться за стыки. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Бристоль Сити» на 2 очка отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Бристоль Сити» сумел одолеть «Мидлсбро» (2:0).

До того команда была бита «Ковентри» (0:1). А вот чуть ранее она подписала боевую мировую с «Лестером» (2:2).

При этом «Бристоль Сити» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Малиновки» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда никак не обретет надлежащую стабильность.

При этом «Бристоль Сити» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. А вот в нынешней диспозиции команда намерена взять хотя бы балл.

Команда в двух своих последних матчах пропустила один мяч. Да и оборона соперника частенько совершает результативные сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Малиновки» уже не раз демонтрировали свое умение находить свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

И те, и другие пропустили всего по голу в 2 своих последних очных поединках

«Дрозды» в среднем забивают чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 1.84.

Прогноз: «Вест Бромвич» явно способен прибавить, и наверняка постарается подтянуться к зоне стыков.

Номинальные хозяева намерены побороться за выход в АПЛ, да и оборона «Бристоль Сити» нередко совершает результативные сбои.

2.00 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Вест Бромвич» — «Бристоль Сити» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Вест Бромвича» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Вест Бромвич» — «Бристоль Сити» принесёт чистый выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10