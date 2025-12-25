прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.57

26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Миллуолл» и «Ипсвич». Начало игры — в 16:00 мск.

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Львы» бьются за стыки. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Миллуолл» на 7 очков отстает от 2 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Блэкберну» (0:2).

До того команда была бита «Халлом» (1:3). А вот поединок с «Дерби» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Миллуолл» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Львы» нынче чуть потухли в плане результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Миллуолл» традиционно сложно противостоит «Ипсвичу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Львы» намерены закрепиться в зоне стыков.

«Ипсвич»

Турнирное положение: «Трактористы» намерены выйти в АПЛ. Команда ныне пребывает на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Ипсвич» на 5 очков отстает от второй позиции. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ипсвич» сумел одолеть «Шеффилд Уэнсдей» (3:1).

До того команда была бита «Лестером» (1:3). А вот чуть ранее она с трудом одолела «Сток Сити» (1:0).

При этом «Ипсвич» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Трактористы» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда потенциально способна прибавить во всех компонентах.

При этом «Ипсвич» уже 4 года не проигрывает «Миллуоллу». Да и в двух последних очных встречах «трактористы» переиграли «львов».

Команда в среднем пропускает фактически гол за матч. Плюс Джейден Филоген-Бидас настрелял 8 мячей в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Трактористы» намерены не отставать от дуэта лидеров.

Статистика для ставок

«Трактористы» в среднем пропускают фактически гол за матч

«Миллуолл» в среднем забивает чаще одного мяча за матч

«Львы» уступили в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ипсвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.96. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.08 и 1.66.

Прогноз: «Ипсвич» явно способен прибавить, и наверняка сразу будет максимально активен в атаке.

Номинальные гости бьются за повышение в классе, да и оборона «львов» нередко совершает сбои.

2.57 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.57 на матч «Миллуолл» — «Ипсвич» принесёт чистый выигрыш 1570₽, общая выплата — 2570₽

Ставка: Победа «Ипсвича» в 1 тайме за 2.57.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.08 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч «Миллуолл» — «Ипсвич» позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.08