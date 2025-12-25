прогноз на матч Чемпионшип, ставка за 2.22

26 декабря в 23-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Лестер» и «Уотфорд». Начало игры — в 18:00 мск.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лисы» нынче выглядят бледновато. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Лестер» на 4 очка отстает от 6 позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Лисы» уступили КПР (1:4).

До того команда сумела обыграть «Ипсвич» (3:1). А вот поединок с «Бристоль Сити» завершился паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лестер» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Лисы» нынче не блещут стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

Причем «Лестер» традиционно успешно противостоит «Уотфорду». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раза.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Лисы» намерены подтянуться к заветной зоне стыков.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Шершни» намерены пободаться за стыки. Команда ныне пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Уотфорд» на 3 очка отстает от 6 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Уотфорд» сумел одолеть «Сток Сити» (1:0).

До того команда не смогла переиграть «Рексхэм» (2:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1).

При этом «Уотфорд» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шершни» в последних поединках смотрелись симпатично. Команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «Уотфорд» уже долгих 6 лет не обыгрывает «Лестер». А вот в нынешней диспозиции команда намерена взять хотя бы балл.

Команда в двух своих последних матчах пропустила 2 мяча. Да и оборона соперника частенько совершает результативные сбои.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Шершни» уже не раз демонтрировали свое умение находить свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Лестер» одолел «шершней» в 5 последних очных поединках

«Уотфорд» не проигрывает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лестер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.22. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.83.

Прогноз: «Лестер» явно способен прибавить, и наверняка будет максимально активен в атаке.

Номинальные хозяева намерены побороться за выход в АПЛ, да и оборона «Уотфорда» частенько совершает сбои.

2.22 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч «Лестер» — «Уотфорд» позволит вывести на карту выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Ставка: Победа «Лестера» за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Лестер» — «Уотфорд» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10