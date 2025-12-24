прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.20

25 декабря в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Рияд» и «Аль-Иттифак». Начало игры — в 20:30 мск.

«Аль-Рияд»

Турнирное положение: «Аль-Рияд» проводит блеклый сезон. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Рияд» на 3 очка опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Рияд» уступил «Аль-Иттихаду» (1:2).

До того команда подписала мировую с «Дамаком» (1:1). Да и поединок с «Аль-Ахли» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Аль-Рияд» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Рияд» не блещет стабильностью результатов. Да и пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

Причем «Аль-Рияд» традиционно неудачно противостоит «Аль-Иттифаку». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Аль-Рияд» постарается зацепиться за драгоценные очки.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: «Аль-Иттифак» пока не блещет результатами. Команда ныне пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттифак» набрал 12 очков в 9 поединках. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Аль-Иттифак» переиграл «Аль-Фейху» (3:2).

До того команда не смогла одолеть «Аль-Шабаб» (1:1). Да и чуть ранее она подписала мировую с «Аль-Хаземом» (2:2).

При этом «Аль-Иттифак» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аль-Иттифак» в последних поединках смотрелся довольно выгодно. Вот только пропускает команда в среднем 2 гола за матч.

При этом «Аль-Иттифак» не проигрывал в 3 своих последних поединках. Вот только победы даются команде натужно.

«Аль-Иттифак» уже 2 года не проигрывает «Аль-Рияду». Да и в нынешней диспозиции команда едет за тремя очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Аль-Иттифак» намерен подтянуться к первой пятерке.

Статистика для ставок

«Аль-Иттифак» не уступил в 3 своих последних матчах

Обе команды пропускают в среднем 2 гола за матч

«Аль-Рияд» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Иттифак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.83.

Прогноз: «Аль-Иттифак» бьется за высокие места, так что наверняка активно полетит к воротам соперника.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, к тому же исторически успешно противостоят «Аль-Рияду».

Ставка: Победа «Аль-Иттифака» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.10