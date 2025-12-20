«Барселона» не избежит проблем в матче с «Вильярреалом»

прогноз на матч Примеры, ставка за 2.15

21 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск.

«Вильярреал»

Турнирное положение: команда из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия в текущем сезоне борется даже за чемпионский титул.

Сейчас в активе «желтой подлодки» 35 очков и третья строчка в турнирной таблице. При этом, у коллектива имеется две игры в запасе.

За 15 матчей «Вильярреал» смог забить целый 31 мяч, а пропустил всего лишь 13.

Последние матчи: среди недели «желтые» сенсационно покинули Кубок Испании, уступив скромному «Расингу» (1:2).

До этого подопечные Марселино также проиграли «Копенгагену» (2:3) и «Боруссии» (0:4) в Лиге чемпионов.

В чемпионате Испании же «Вильярреал» обыграл «Хетафе» (2:0), «Реал Сосьедад» (3:2), «Мальорку» (2:1) и «Эспаньол» (2:0).

Не сыграют: травмированы По Кабаньес, Томас Парти, Сантьяго Моуриньо и Жерар Морено, а в свои сборные отправились Ильяс Ахомах и Папе Гуйе.

Состояние команды: в прошлой кампании «Вильярреал» стал пятым, а сейчас претендует на то, чтобы залезть даже в топ-3. По потерянным очкам команда идет второй и отстает от «Барселоны» всего на два балла.

В Лиге чемпионов «Вильярреал» проваливается, из Кубка Испании вылетел, поэтому теперь можно все силы бросить на чемпионат.

«Барселона»

Турнирное положение: команда из столицы Каталонии является главным претендентом на чемпионский титул в текущем сезоне Примеры.

В настоящий момент «блаугранас» имеет в своем активе 43 балла и лидирует в турнирной таблице.

Коллектив из Барселоны смог 49 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустил в свои.

Последние матчи: среди недели «сине-гранатовые» смогли без особых проблем пройти «Гвадалахару» (2:0) в Кубке Испании.

В чемпионате страны же каталонцы выиграли у «Осасуны» (2:0), «Бетиса» (5:3), «Атлетико» (3:1) и «Алавеса» (3:1).

В Лиге чемпионов каталонский коллектив обыграл «Айнтрахт» (2:1), но проиграл «Челси» (0:3).

Не сыграют: в лазарете Дани Ольмо и Гави.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика являются главными фаворитами на чемпионский титул. Отрыв у «Барселоны» уже есть, а учитывая все проблемы «Реала», то именно каталонцы и видятся главными претендентами на золотые медали.

«Барселона» продолжает борьбу за все трофеи, за которые борется. Ее можно назвать фаворитом также и Кубка страны, и Лиги чемпионов, но в еврокубке точно будет посложнее.

Статистика для ставок

«Вильярреал» выиграл 1 из последних 4 матчей

«Барселона» выиграла 6 последних матчей подряд

В последнем очном матче «Вильярреал» победил «Барселону» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 4.70, а победа «Вильярреала» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.28 и 3.45.

Прогноз: команды хоть и забивают прилично, но в игре друг с другом могут сыграть осторожно.

Ставка: тотал меньше 3,5 за 2.15.

Прогноз: «Барселона» не очень хорошо выступает против «Вильярреала» и каталонцы вполне могут не выиграть.

Ставка: ничья или победа «Вильярреала» за 2.00.