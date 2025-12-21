В воскресенье, 21 декабря, «Вильярреал» примет «Барселону» в рамках 17-го тура испанской Ла Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

18:05 Матч пройдет на стадионе «Керамика» в Вильярреале, вмещающем 24 500 зрителей.

17:55 Главным судьей матча будет Хавьер Альберола Рохас.

Стартовые составы команд

«Вильярреал»: Луис Жуниор, Наварро, Вейга, Бьюкенен, Марин, Кардона, Комесанья, Парехо, Молейро, Перес, Пепе.

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Мартин, Бальде, Эрик Гарсия, Ямаль, Рафинья, де Йонг, Фермин Лопес, Ферран Торрес.

«Вильярреал»

Команда из города Вильярреаль в провинции Кастельон автономного сообщества Валенсия в текущем сезоне борется даже за чемпионский титул. Сейчас в активе «желтой подлодки» 35 очков и третья строчка в турнирной таблице. При этом, у коллектива имеется две игры в запасе. За 15 матчей «Вильярреал» смог забить целый 31 мяч, а пропустил всего лишь 13. Среди недели «желтые» сенсационно покинули Кубок Испании, уступив скромному «Расингу» (1:2). До этого подопечные Марселино также проиграли «Копенгагену» (2:3) и «Боруссии» (0:4) в Лиге чемпионов. В чемпионате Испании же «Вильярреал» обыграл «Хетафе» (2:0), «Реал Сосьедад» (3:2), «Мальорку» (2:1) и «Эспаньол» (2:0).

В прошлой кампании «Вильярреал» стал пятым, а сейчас претендует на то, чтобы залезть даже в топ-3. По потерянным очкам команда идет второй и отстает от «Барселоны» всего на два балла. В Лиге чемпионов «Вильярреал» проваливается, из Кубка Испании вылетел, поэтому теперь можно все силы бросить на чемпионат. Травмированы По Кабаньес, Томас Парти, Сантьяго Моуриньо и Жерар Морено, а в свои сборные отправились Ильяс Ахомах и Папе Гуйе.

«Барселона»

Команда из столицы Каталонии является главным претендентом на чемпионский титул в текущем сезоне Примеры. В настоящий момент «блаугранас» имеет в своем активе 43 балла и лидирует в турнирной таблице. Коллектив из Барселоны смог 49 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустил в свои. Среди недели «сине-гранатовые» смогли без особых проблем пройти «Гвадалахару» (2:0) в Кубке Испании. В чемпионате страны же каталонцы выиграли у «Осасуны» (2:0), «Бетиса» (5:3), «Атлетико» (3:1) и «Алавеса» (3:1). В Лиге чемпионов каталонский коллектив обыграл «Айнтрахт» (2:1), но проиграл «Челси» (0:3).

Подопечные Ханса-Дитера Флика являются главными фаворитами на чемпионский титул. Отрыв у «Барселоны» уже есть, а учитывая все проблемы «Реала», то именно каталонцы и видятся главными претендентами на золотые медали. «Барселона» продолжает борьбу за все трофеи, за которые борется. Ее можно назвать фаворитом также и Кубка страны, и Лиги чемпионов, но в еврокубке точно будет посложнее. В лазарете Дани Ольмо и Гави.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Ла Лиги. Соперники обменялись выездными победами, сначала победила «Барса» 1:5, а затем, в Барселоне «Вильярреал» 2:3.

За всю историю команды сыграли 56 матчей. В 34 играх победила «Барселона», в 12 «Вильярреал», оставшиеся 10 матчей завершились вничью.

