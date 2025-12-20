прогноз на матч Кубка африканских наций, ставка за 2.40

21 декабря в 1-м туре группового этапа Кубка африканских наций по футболу сыграют Марокко и Коморские острова. Начало игры — в 22:00 мск.

Марокко

Турнирное положение: Марокканцы легко пробились на Мундиаль. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Марокко набрала 24 очка в 8 поединках. А вот забивает команда в среднем реже 3 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Марокканцы в овертайме дожали Иорданию (3:2).

До того команда уверенно расправилась с ОАЭ (3:0). А вот поединок с Сирией завершился минимальным успехом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках Марокко забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Марокканцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна еще прибавить в плане реализации.

Причем Марокко традиционно удачно противостоит островитянам. В четырех очных поединках команда победила 3 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Марокканцы мотивированы стартовать максимально уверенно.

Коморские острова

Турнирное положение: Островитяне не особенно преуспевают в плане результатов. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Коморские острова на 4 зачетных пункта отстал от 2 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Коморские острова уступили «Оману» (1:2).

До того команда потерпела поражение от Саудовской Аравии (1:3). А вот чуть ранее она была бита Марокко (1:3).

При этом Коморские острова в 5 своих последних поединках добыли одну викторию. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Островитяне в последних поединках смотрелись бледновато. Команда уступила в 3 последних матчах.

При этом Коморские острова имеет довольно скромный по именам состав. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

Команда еще ни разу в истории не обыгрывала марокканцев. Да и в нынешней диспозиции она будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Островитяне попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Островитяне в среднем пропускают чаще гола за матч

Марокканцы в среднем забивают реже 3 мячей за матч

Марокко еще ни разу не проигрывала Коморским островам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Марокко — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.64 и 2.15.

Прогноз: Марокканцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева постараются стартовать как можно мощнее, да и островитяне в последнее время выглядят скромно.

2.40 Фора Марокко -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч Марокко — Коморские острова принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Фора Марокко -2.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.60 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Марокко — Коморские острова позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.60