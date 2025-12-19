Football365 анализирует, какие игроки получат шанс проявить себя, пока их одноклубники защищают цвета сборных на Кубке африканских наций.

Кубок африканских наций стартует уже через несколько дней. С одной стороны, он дарит нам редкий зимний международный турнир, а с другой — добавляет головной боли тренерам клубов Премьер-лиги.

В общей сложности 32 игрока АПЛ отправляются в Африку к первому матчу турнира, который состоится в воскресенье. Но, как это часто бывает в футболе, когда одна дверь закрывается — другая открывается. И сразу несколько футболистов получат шанс извлечь максимум выгоды из кадровых потерь своих команд.

Кобби Мейну («Манчестер Юнайтед»)

Ничейный триллер «Манчестер Юнайтед» против «Борнмута» (4:4) дал представление о том, как Рубен Аморим может выстраивать игру команды после отъезда ряда ключевых игроков на КАН.

Кобби Мейну globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» входит в число наиболее пострадавших клубов лиги (уступая в этом показателе лишь «Сандерленду»): из основы выбывают Брайан Мбёмо и Амад Диалло, а также команду временно покидает Нуссаир Мазрауи.

Формально их отсутствие не создает прямой конкуренции для Мейну, однако оно может привести к увеличению его игрового времени — особенно если Аморим решит скорректировать тактический рисунок.

Без Амада португальский наставник может перейти на схему 4-3-3, где тройку в центре составят Каземиро, Бруну Фернандеш и Мейну. С учетом того, сколько разговоров было вокруг нахождения молодого англичанина на скамейке, это шанс доказать, что он заслуживает постоянного места в основе и после возвращения участников КАН.

Федерико Кьеза («Ливерпуль»)

Если среди правых вингеров «Ливерпуля» и был кто-то, кто имел бы право бурчать в микст-зоне, то это уж точно не Мохаммед Салах.

Федерико Кьеза globallookpress.com

Пока египтянин был недоволен тем, что провел три матча на скамейке запасных (настоящая трагедия), Кьеза, должно быть, проявляет ангельское терпение, просидев там практически целый сезон.

Итальянец стал единственным новичком в первый год работы Арне Слота, и всего шесть матчей в Премьер-лиге выглядели объяснимыми, когда впереди тебя играет футболист, проводящий сезон уровня «лучший в карьере». Но смириться с этим куда сложнее, когда этот самый игрок все отчетливее выглядит как 33-летний ветеран, у которого ноги уже не те.

В нынешнем сезоне Кьеза сыграл 11 матчей в чемпионате, ни разу не выйдя в стартовом составе, но при этом имеет больше голов и результативных передач, чем Александер Исак и Флориан Вирц вместе взятые. И все равно он остается вне основы.

Отъезд Салаха на КАН должен привести к увеличению игрового времени Кьезы, однако Слот вполне может предпочесть оставить Доминика Собослаи на правом фланге.

Дэн Нил («Сандерленд»)

Не секрет, что «Сандерленд» станет одной из команд, сильнее всего пострадавших от грядущего Кубка Африки. Из шести игроков, покидающих клуб на время турнира, наиболее ощутимой окажется потеря Ноа Садики.

Дэн Нил globallookpress.com

Центральный хавбек провел практически весь сезон без замен, пропустив всего 24 минуты в Премьер-лиге. Однако теперь 20-летний футболист отправляется в расположение сборной ДР Конго, оставляя Режиса Ле Бри перед непростой кадровой задачей.

Самым очевидным вариантом выглядит Дэн Нил. В нынешнем сезоне он сыграл лишь две минуты в АПЛ, но в прошлом году провел 47 матчей в кампании, завершившейся выходом «Сандерленда» в элиту. Дэн явно горит желанием доказать, что способен проявить себя и на высшем уровне.

Роль опорного полузащитника в Премьер-лиге куда сложнее, чем в Чемпионшипе, но рядом с ним будет Гранит Джака. Нил постарается использовать этот отрезок, чтобы убедить Ле Бри: по завершении КАН Садики вовсе не обязан автоматически возвращаться в стартовый состав.

Эдди Нкетиа («Кристал Пэлас»)

«Кристал Пэлас» теряет на время международного турнира всего одного игрока, но потеря эта весьма существенная — Исмаила Сарр.

Исмаила Сарр globallookpress.com

В текущем сезоне больше Сарра за «орлов» забил лишь Жан-Филипп Матета, а сам сенегалец идеально вписывается в схему 3-4-2-1 Оливера Гласнера. Однако его отъезд в сборную ставит австрийского тренера перед непростым выбором.

С подобной дилеммой Гласнер уже сталкивался недавно, когда травма голеностопа вывела Сарра из строя на пару матчей. Тогда в победной игре с «Бернли» (1:0) тренер выдвинул Даити Камада ближе к атаке.

Эдди Нкетиа globallookpress.com

А вот в выездном матче с «Фулхэмом» (2:1) выбор пал на Эдди Нкетиа, и он этот шанс использовал, отметившись забитым мячом. Учитывая, что Матета вряд ли уступит позицию «девятки», именно отсутствие Сарра открывает для бывшего форварда «Арсенала» наиболее реальный путь в стартовый состав.

Тайлер Диблинг («Эвертон»)

«Эвертон» лишается сразу двух игроков основы — Илимана Ндиая и Идриссы Гейе, и именно отъезд первого дает шанс летнему новичку клуба Тайлеру Диблингy.

Тайлер Диблинг globallookpress.com

Еще в «Саутгемптоне» он считался перспективным талантом, несмотря на провальный сезон команды. Но после перехода к «ирискам» пока не впечатлил: всего семь матчей в Премьер-лиге и ни одного яркого выступления.

Прогнозы и ставки на футбол

Теперь, когда блестящий Ндиай — лучший бомбардир клуба наряду с другими — отправился в сборную Сенегала, Диблинг может выйти на свой любимый правый фланг атаки. Это шанс доказать Дэвиду Мойесу, что он достоин регулярного места в стартовом составе.