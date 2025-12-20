Выползет ли «Санкт-Паули» из опасной зоны?

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.87

21 декабря в 15-м туре чемпионата Германии сыграют «Майнц» и «Санкт-Паули». Начало встречи — в 17:30 мск.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» после 14-ти туров немецкого первенства набрала семь очков и борется за выживание в первой Бундеслиге.

Команда занимает последнюю, 18-ю позицию, что, конечно, в зоне вылета, с отставанием в четыре балла от зоны плей-офф за прописку в элите, а также в шесть пунктов от спасительного 15-го места.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура основного этапа Лиги конфереций «Карнавальщики» на своей арене одержали победу над «Самсунспором» (2:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Германии коллектив уже не смог выиграть, когда теперь в чужих стенах с результатом 2:2 разошелся мировой с «Баварией».

Не сыграют: травмированы — Каси, Даль, Ляйч и Мвене, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Майнц» ни разу не проиграл при одной победе и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы как минимум на ничью, особенно если учесть перевес примерно тот же класс соперника, а также фактор своего поля.

Надим Амири — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с тремя голами.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Санкт-Паули» после 14-ти туров немецкого первенства набрал 11 очков и борется за выживание в первой Бундеслиге.

Команда занимает 16-ю позицию в зоне плей-офф за выживание в элите с отрывом в два балла от спасительного 15-го места, тогда как зону вылета (17-18-я строчки) опережает по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 14-го тура чемпионата Германии «Пираты» на своем поле одержали победу над «Хайденхаймом» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре немецкого первенства коллектив уже потерял очки, когда теперь в чужих стенах разошелся мировой с «Кельном» — 1:1.

Не сыграют: травмирован — Немет, дисквалифицирован — Смит.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Бундеслигу, «Санкт-Паули» не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, особенно если учесть примерно тот же класс соперника, а также фактор чужого поля.

Андреас Унтонджи — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Бундеслиги с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Майнца» забивала только одна команда

в четырех последних матчах «Санкт-Паули» забивали обе команды

в трех последних матчах «Санкт-Паули» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Майнц» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.93. Ничья — в 3.45, победа «Санкт-Паули» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.12 и 1.72.

Прогноз: в трех последних матчах гости не проиграли. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в семи из восьми последних матчей хозяева не выиграли.

Ставка: «Санкт-Паули» не проиграет за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех последних матчах «Санкт-Паули».

Ставка: обе команды забьют за 1.95