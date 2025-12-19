20 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Ванде Фонтене» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск.

«Ванде Фонтене»

Турнирное положение: «Ванде Фонтене» представляет низы французского футбола.  Зато команда прошла уже 2 раунда Кубка страны.

При этом «Ванде Фонтене» в Кубке Франции пока пропустил всего 1 раз.  Да и «Шатору» был пройден уверенно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Ванде Фонтене» разгромил «Шатору» (4:1).

До того команда выбила из турнира «Шамальер».  Успех пришел в серии послематчевых пенальти.

Вообще, команда уже превзошла все ожидания.  В обоих кубковых поединках «Ванде Фонтене» продемонстрировал высокие волевые качества.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ванде Фонтене» имеет весьма скромный подбор игроков.  Команда способна дать бой кому угодно.

Причем «Ванде Фонтене» имеет весьма надежные тылы.  Да и мотивация дать бой чемпиону у команды огромная.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда постарается оказать достойное сопротивление парижанам.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане пока не блещут результатами.  Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

Причем ПСЖ на один зачетный пункт отстает от лидера чемпионата.  При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  ПСЖ в серии пенальти одолел «Фламенго».

До того команда нанесла поражение «Мецу» (3:2).  А вот чуть ранее она подписала мировую с «Атлетиком» (0:0).

При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Парижане в последних поединках смотрелись довольно выгодно.  Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом ПСЖ вполне преуспевает в плане надежности тылов.  Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

В кадровом плане у команды относительный порядок.  Да и в отчетной встрече Луис Энрике вряд ли задействует большинство лидеров.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером.  Парижане в любом кадровом сочетании обязаны громить столь скромного соперника.

Статистика для ставок

  • ПСЖ в среднем забивает 2 гола за матч
  • Парижане в среднем пропускают реже гола за матч
  • «Ванде Фонтене» в 2 кубковых матчах пропустил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40.  Ничья оценена в 5.66, а победа оппонента — в скромные 6.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.32 и 3.50.

Прогноз: ПСЖ на голову сильнее соперника, так что явно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и мотивация выиграть Кубок Франции у них огромная.

3.14Фора ПСЖ -2.5Ставка на матч #1Поставить
Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 3.14.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.

2.80ТБ 4.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка: ТБ 4.5 за 2.80