20 декабря в 1/32 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Ванде Фонтене» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск.
«Ванде Фонтене»
Турнирное положение: «Ванде Фонтене» представляет низы французского футбола. Зато команда прошла уже 2 раунда Кубка страны.
При этом «Ванде Фонтене» в Кубке Франции пока пропустил всего 1 раз. Да и «Шатору» был пройден уверенно.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ванде Фонтене» разгромил «Шатору» (4:1).
До того команда выбила из турнира «Шамальер». Успех пришел в серии послематчевых пенальти.
Вообще, команда уже превзошла все ожидания. В обоих кубковых поединках «Ванде Фонтене» продемонстрировал высокие волевые качества.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ванде Фонтене» имеет весьма скромный подбор игроков. Команда способна дать бой кому угодно.
Причем «Ванде Фонтене» имеет весьма надежные тылы. Да и мотивация дать бой чемпиону у команды огромная.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается оказать достойное сопротивление парижанам.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане пока не блещут результатами. Команда ныне пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
Причем ПСЖ на один зачетный пункт отстает от лидера чемпионата. При этом команда в среднем забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. ПСЖ в серии пенальти одолел «Фламенго».
До того команда нанесла поражение «Мецу» (3:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Атлетиком» (0:0).
При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Парижане в последних поединках смотрелись довольно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.
При этом ПСЖ вполне преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
В кадровом плане у команды относительный порядок. Да и в отчетной встрече Луис Энрике вряд ли задействует большинство лидеров.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Парижане в любом кадровом сочетании обязаны громить столь скромного соперника.
Статистика для ставок
- ПСЖ в среднем забивает 2 гола за матч
- Парижане в среднем пропускают реже гола за матч
- «Ванде Фонтене» в 2 кубковых матчах пропустил всего 1 мяч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.66, а победа оппонента — в скромные 6.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.32 и 3.50.
Прогноз: ПСЖ на голову сильнее соперника, так что явно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости способны еще прибавить в плане реализации, да и мотивация выиграть Кубок Франции у них огромная.
Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 3.14.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.80