прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.20

20 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Борнмут» и «Бернли». Начало игры — в 18:00 мск.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Вишни» окопались в середняках. Команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Борнмут» на 8 очков оторвался от зоны вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вишни» расписали мировую с «Манчестер Юнайтед» (4:4).

До того команда не уступила «Челси» (0:0). А вот поединок с «Эвертоном» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 ничьих. В этих поединках «Борнмут» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Вишни» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает уже почти 2 месяца.

Причем «Борнмут» традиционно успешно противостоит «Бернли». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Вишни» намерены подтянуться к зоне еврокубков.

«Бернли»

Турнирное положение: «Кларетовые» в текущем сезоне выглядят неуверенно. Команда ныне пребывает на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Бернли» на 6 зачетных пунктов отстает от спасительной 17 позиции. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бернли» уступил «Фулхэму» (2:3).

До того команда была бита «Ньюкаслом» (1:2). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Кристал Пэласа» (0:1).

При этом «Бернли» в 5 своих последних поединках уступил 5 раз. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кларетовые» в последних поединках смотрелись ужасно. Команда уступила в 7 своих последних матчах.

При этом «Бернли» имеет заметные проблемы с надежностью тылов. Команда пропускает в среднем два мяча за матч.

Команда уже без малого 3 года не может обыграть «Борнмут». Да и в этой встрече она явно будет рада и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Кларетовые» попытаются выбраться из зоны вылета.

Статистика для ставок

«Бернли» уступил в 7 своих последних поединках

«Кларетовые» в среднем пропускают 2 гола за матч

«Борнмут» не побеждает уже почти 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Борнмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Вишни» постараются вернуться на победный путь, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют качественный подбор атакующих исполнителей, да и оборона «кларетовых» не блещет монолитностью.

2.20 Фора «Борнмута» -1.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Борнмут» — «Бернли» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Фора «Борнмута» -1.5 за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.65 ТБ 3.5

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Борнмут» — «Бернли» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65